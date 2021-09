In bici con abbigliamento vintage, "La dolce vita" prima ciclostorica in Riviera

Eventi

Rimini

| 11:08 - 10 Settembre 2021

Alcuni partecipanti alla ciclostorica vintage.

Si terrà questo week end a Torre Pedrera la prima ciclostorica della riviera "La Dolce Vita" in abbigliamento e biciclette d'epoca. Ci sarà anche una mostra scambio con articoli particolarmente vintage. Il programma prevede l'arrivo e le iscrizioni già da venerdì ma l'evento spettacolare si terrà nella giornata di sabato 11 settembre con la partenza la mattina alle ore 9:30 dal lungomare di Torre Pedrera si procederà fino al parco fellini dove si svolge "Italian bike festival" una breve passerella, poi si procederà fino a Riccione per un ristoro e rientro a Torre Pedrera dove il comitato Turistico cucinerà per i partecipanti un buonissimo e succulento pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio si terranno poi sulla spiaggia presso il bagno 65 divertenti giochi e triathlon vintage. Un week end di fine stagione tutto particolare, organizzato dal Team Polizia Milano e gli amici del Comitato Turistico di Torre Pedrera, alla sua prima edizione con già numerose richieste di iscrizione.