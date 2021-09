L’associazione marinai di salvataggio torna a chiedere il prolungamento del servizio

Attualità

Rimini

| 08:21 - 10 Settembre 2021

Torretta salvataggio nella spiaggia di Rimini.

L'Associazione Provinciale dei Marinai di Salvataggio torna a chiedere a gran voce la proroga del servizio per il mese di settembre. Come è noto domenica 12 terminerà il servizio pubblico di salvamento. Nella nota stampa, i bagnini di salvataggio segnalano come anche l'ultimo mese estivo sia operativo dal punto di vista turistico. In tanti, anche categorie fragili come anziani e bambini, frequentano la spiaggia e le cronache riportano, purtroppo, di malori e decessi a causa delle condizioni meteo marine. In diverse occasioni è stato provvidenziale l'intervento dei Marinai di Salvataggio per scongiurare il peggio. Per questo viene chiesto nuovamente di prolungare il servizio. Questa sera (venerdì 10 settembre) alle 18.45 in piazza Cavour a Rimini si svolgerà una manifestazione per parlare proprio del Servizio Pubblico di Salvamento.