Riminese 53enne si masturba sul treno davanti ad una passeggera

| 08:05 - 10 Settembre 2021

La vicenda è avvenuta su una carrozza del treno regionale Roma Ancona.

In viaggio in treno, si avvicina ad una ragazza ed inizia a toccarsi. Protagonista della vicenda, accaduta nel gennaio scorso, è un riminese 53enne che si trovava su un treno diretto ad Ancona. La donna, come riporta la stampa locale, si è allontanata contattando subito il controllore che ha allertato la Polfer mettendo fine all'esibizione del riminese una volta giunti in stazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, non è nuovo ad episodi analoghi. La procura di Ancona in questi giorni ha notificato al 53enne, difeso dall'avv. Stefano Caroli, l'avviso di chiusura delle indagini atto precedente al probabile rinvio a giudizio.