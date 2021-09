Preso l'accoltellatore del lungomare di Cattolica, è un minorenne della Valconca

Cronaca

Cattolica

| 07:54 - 10 Settembre 2021

Ha un volto l'aggressore che, qualche notte fa, ha accoltellato due giovani a Cattolica. E' un minore residente in Valconca, già noto alle Forze dell'Ordine. L'accusa è di tentato omicidio. Le due vittime, un 19enne e un 18enne, sono state ferite rispettivamente al polmone e alla schiena. Le indagini, avviate dai Carabinieri di Cattolica, grazie anche alle precise e dettagliate testimonianze degli amici delle vittime, hanno permesso di rintracciare l'aggressore. Il minore non era da solo, ma in compagnia di altre tre persone al momento della collutazione. Il 19enne ferito al polmone è stato operato ed è ricoverato in ospedale con una prognosi di 20 giorni.