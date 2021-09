Calcio D, l'ex bomber del Rimini Vuthaj ad un passo dal Novara

Sport

Rimini

| 01:21 - 10 Settembre 2021

Dardan Vuthaj.

Il bomber Dardan Vuthaj sta per accasarsi al Novara allenato da Marco Marchioni che partecipa al campionato di serie D. L'esperto attaccante classe 1995 in estate si è llenato con la Fya Riccione in attesa di un ingaggio finora non arrivato anche per le pretese dell'attaccante comunque richiesto da più parti in serie D. Sono i numeri a parlare per lui: 49 reti con le maglie di Rimini, Campodarsego e Delta Porto Tolle nelle 94 presenze totalizzate. Farà coppia con Pablo Gonzales, capitano. Il Novara sta valutando anche il centrocamista riccionese Tommaso Tentoni classe 1997 reduce dal campionato vinto on il Seregno.