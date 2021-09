Rimini Calcio, sei reti al Tre Fiori nell'allenamento congiunto di Acquaviva (6-0)

Sport

Rimini

| 01:03 - 10 Settembre 2021

Sei le reti del Rimini nell'allenamento congiunto sul campo di Acquaviva contro il Tre Fiori, Domenica altro test in trasferta sul campo del Delta Porto Tolle. Nel primo tempo al 5’ Contessa colpisce di testa, il pallone rimbalza nell’area piccola, Tomassini è pronto a ribadire in rete sempre di testa. All'8’ dai 16 metri gran conclusione a giro di Ferrara, il pallone s’infila all’incrocio dei pali. Al 36’ Tomassini realizza il rigore concesso per un fallo su Andreis. Al 45’ pt: palla filtrante di Tonelli per Tanasa che supera il portiere con un tocco morbido.

Nella ripresa al 15’ cross teso di Lo Duca per Germinale che controlla e insacca. Al 41’ st: incursione di Pecci che si fa ribattere la prima conclusione ed insacca al secondo tentativo

IL TABELLINO

RIMINI 1° Tempo Marietta, Berghi, Carboni, Cuccato, Contessa, Andreis, Tanasa, Tonelli, Gabbianelli, Tomassini, Ferrara

RIMINI 2° Tempo Piretro, Lo Duca, Pietrangeli, Panelli, Haveri, Isaia, Greselin, Semprini, Pecci, Germinale, Mencagli All. Gaburro

TRE FIORI Simoncini A., Della Valle, Grani, Simoncini D., De Lucia, Censoni, Adami, Lualdi, Gjurchinoski, Ferraro, Zoumbare. All. Cecchetti

Marcatori: 5’ pt Tomassini, 8’ pt Ferrara, 36’ pt Tomassini rig., 45’ pt Tanasa, 15’ st Germinale, 41’ st Pecci