Calcio Eccellenza, Victor San Marino: entusiasmo e voglia di primeggiare

| 21:06 - 09 Settembre 2021

La squadra sul palco e (in gallery) mister D'Amore con Ceramicola e Tomassini.

Victor San Marino, la nuova realtà del calcio sammarinese, si è presentato al World Trade Center di Dogana alla presenza di ex giocatori e dirigenti del San Marino Calcio, degli olimpionici Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, entrambi sul podio alle Olimpiadi di Tokyo.

La nuova realtà calcistica del titano ritorna a partecipare ad un campionato italiano dopo l'uscita di scena del San Marino Calcio che ha cancellato 60 anni di storia. Da qui sono passati giocatori importanti come Sensi, Coda, Lapadula, Diawara, Piovaccari, Pietranera, La Mantia. La nuova società guidata da Luca Della Balda (presidente) e con l'ex ct Giampaolo Mazza nelle vesti di responsabile tecnico, ha l'ambizione con un progetto di medio termine di riportare il calcio sammarinese nel calcio professionistico. Intanto, bisogna conquistare la serie D e quest'anno non sarà facile vista la caratura di alcuni avversari come la Fya Riccione e il Russi.

“Abbiamo l'ambizione di giocare un campionato di vertice, di proporre un calcio propositivo cercando di lottare fino alla fine per il vertice – dice il tecnico Gianni D'Amore – Abbiamo cercato di creare un mix di giovani ed esperti nei ruoli chiave: Pazzini in porta, Boccioletti e il brasiliano De Queiroz in difesa, Barone a centrocampo, Prandelli in attacco. Lavoriamo con professionalità e non lasciamo nulla di intentato tanto è vero che abbiamo fatto la scelta di allenarsi al pomeriggio: sono convinto che alla fine faccia la differenza”.

D'Amore è um mister che due anni fa ha conquistato la serie C con il Pesaro dopo aver allenatore le squadre giovanili della Vis per tre stagioni - da – 5 ha chiuso a +2 sul Matelica - rimanendo inspiegabilmente senza squadra. “Nel calcio non c'è niente di scontato – dice il mister – a volte non bastano neanche i risultati per emergere. Per me Victor San Marino è un punto di ripartenza importante sotto il profilo professionale”. Al suo fianco troviamo l'ex calciatore Giampaolo Ceramicola che era al fianco di D'Amore alla Vis Pesaro, e il preparatore atletico di Rimini Samuele Tomassini.

A salutare la nuova realtà che domenica inizierà la stagione con la trasferta ad Alfonsine, il presidente del Cons Gian Primo Giardi, il patron del club per trentanni Germano De Biagi, gli ex giocatori del San Marino Calcio Macerata, Di Maio, Vivan, Guerra ex capitano della nazionale, il team manager di allora Antonello Sammarco. Tra gli altri notati anche l'ex giocatore del Milan Marco Macina, e l'ex direttore sportivo di numerosi club ed Oreste Pelliccioni.

Stefano Ferri