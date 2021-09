Cronaca

Casteldelci

| 16:22 - 09 Settembre 2021

Foto di repertorio.



Un operaio 50enne, C.F., è stato ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, intorno alle 15 di oggi (giovedì 9 settembre). La dinamica dell'incidente sul lavoro è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto in via Casteldelci in località Molino di Sant'Antimo, vicino a Ponte Messa, nel cantiere del nuovo metanodotto.Il personale del 118 ha stabilizzato il ferito e richiesto l'intervento dell'eliambulanza.