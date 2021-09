Coronavirus: a Rimini 68 nuovi casi, deceduta una 92enne

Attualità

Rimini

| 16:12 - 09 Settembre 2021

Bollettino Covid 9 settembre 2021.



In Provincia di Rimini si registrano 68 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, con larga prevalenza dei sintomatici, 57, sugli asintomatici, 11. In settimana finora i contagi sono stati 181, media 45 contagi al giorno, in calo rispetto a sette giorni fa. Si registra per il nostro territorio il decesso di una 92enne.



In regione in totale i decessi sono stati tre: oltre alla donna del riminese, un 81enne (Parma) e una 88enne (Bologna). I ricoveri in terapia intensiva all'ospedale Infermi rimangono 7, in regione rimane invariato il numero di pazienti a 45, a fronte di quattro ricoveri e quattro dimissioni. Calano a 4023 (-1) i ricoverati nei reparti Covid. I nuovi casi sono 449, su un totale di 30.175 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,5% tasso di positività). Le 534 guarigioni portano a una diminuzione dei casi attivi: -88, in totale sono 15.022.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 94 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (71). Poi Rimini (68) e Bologna (62); quindi Parma (40), Ravenna (27), Ferrara (25), Piacenza (20). Infine, Forlì (16), Cesena e il Circondario Imolese (entrambe con 13).