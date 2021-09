Ginnastica Riccione apre gli Open Days

Sport

Riccione

| 15:49 - 09 Settembre 2021

Per Ginnastica Riccione si aprono gli Open Days, che si svolgeranno sabato 11 e domenica 12 settembre.



"Siamo orgogliosi di poter far provare gratuitamente le nostre discipline a tante bambine e ragazze e a tanti bambini e ragazzi del territorio" commenta il presidente della Ginnastica Riccione, Francesco Poesio. "La famiglia della Ginnastica Riccione è pronta ad accogliere i nuovi giovani atleti e le loro famiglie. I nostri istruttori sono tutti laureati in Scienze Motorie o tecnici federali e questo garantisce la qualità della formazione. Ma per noi è molto importante anche la crescita umana dei nostri giovani, lavoriamo quotidianamente per raggiungere questo obiettivo".



Orari e sedi:



Sabato 11 settembre alla palestra di viale Martinelli 21:

Dalle 10:00 alle 11.00 "Giocassieme" con bimbe e bimbi del 2° anno della scuola materna.

Dalle 11:00 alle 12.00 con bambine e bambini del 1° anno di scuola materna.

Nel pomeriggio verrà lasciato spazio all' Acrobatica:

Dalle 16:30 alle 17:30 ATR baby (ultimo anno di materna e 1a e 2a elementare).

Dalle 17:30 alle 18:30 ATR 3 (3a,4a, 5a elementare e medie).

Dalle 18:30 alle 19:30 ATR 2 (scuole superiori).



Domenica 12 settembre l’Open Day della Ritmica nella palestra di viale Murano 38:

Dalle 9:30 alle 10:30 baby (ultimo anno materna e 1a elementare).

Dalle 10:30 alle 11:30 base elementari (2a, 3a, 4a e 5a elementare).

Dalle 11:30 alle 12:30 ci sarà il Rhytmic’s Team Riccione (coreografico) per medie e superiori.

Domenica vi sarà anche l’Open Day dell’Artistica nella palestra di viale Abruzzi 46:

Dalle 16 alle 17 settore maschile baby e base (ultimo anno di materna, elementari e medie)

Dalle 17 alle 18 settore femminile baby (ultimo anno materna e 1a elementare).

Nella palestra di viale Martinelli 21:

Dalle 16 alle 17 settore femminile base elementari (2a, 3a, 4a e 5a elementare)

Dalle 17 alle 18 settore femminile base medie/superiori.



Infoline: 0541 081651, info@ginnasticariccione.it,

www.ginnasticariccione.it