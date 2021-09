Eventi

Rimini

| 15:24 - 09 Settembre 2021

Spettacolari acrobazie a Italian Bike Festival.

Entra nel vivo il grande mese di settembre da vivere a Rimini tra musica, arte, fiere. Con questo weekend si accendono in particolare i riflettori sul mondo dello sport, con l’apertura domani della nuova edizione dell’Italian Bike Festival, la manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote. Nell'ambito del festival torna, dopo il successo dello scorso anno, anche la CargoBike Revolution, una pedalata nella città di Rimini per promuovere l’utilizzo delle cargo bike in città.



In occasione del grande evento internazionale dedicato alla bicicletta, nel fine settimana saranno necessarie alcune modifiche alla viabilità nella zona di Marina Centro che accoglierà show, performance e test. Sarà quindi chiuso al traffico Lungomare Tintori, nel tratto da Via Beccadelli alle Vie Duilio/Busi; via Cristoforo Colombo, dalla Rotonda Grand Hotel alle Vie Duilio/Busi; via Bianchi, via delle Vie Luci del Varietà, Giulietta Masina e Saint-Maur Des Fosses. Per raggiungere la spiaggia e i locali presenti nell’area dell’evento, sono stati predisposti due varchi sul lungomare accessibili dai pedoni, il primo all'altezza di via Beccadelli, l’altro in via Dudovic.

Un fine settimana di preludio ad un altro grande week end, dedicato questa volta ai motori: dal 16 al 19 settembre appuntamento con la quattordicesima edizione del Gran Premio Nuvolari e il Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini 2021, l’evento che richiama ogni anno appassionati da tutto il mondo e milioni di telespettatori dentro e fuori la pista nel cuore della Motor Valley.



Cose da fare a Rimini: il calendario degli eventi dal 10 al 15 settembre 2021





da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021

Italian Bike Festival

Piazzale Fellini - Rimini Marina Centro

La manifestazione, dedicata agli appassionati del mondo delle due ruote, al grande pubblico e alle famiglie, è pronta a tornare con il suo villaggio espositivo, i brand del settore, anteprime, test , show& performance, meetup, experience e intrattenimento: tutti gli ingredienti necessari per il festival della bici a 360°. Ampio spazio anche al cicloturismo e alla vacanza attiva con il Bike Tourism Village. Al festival farà il suo ritorno la 'Malatestiana', la cicloturistica che accompagna i partecipanti nell'entroterra riminese mentre debutterà la «Dolce Vita» che da Torre Predera di Rimini arriva a Riccione, facendo sosta all' interno del Village di Italian Bike Festival, per poi far ritorno. Visto il successo dello scorso anno, con oltre 100 partecipanti al via, tornerà anche la 'CargoBike Revolution'. Una pedalata nella città di Rimini, con partenza e arrivo ad Italian Bike Festival finalizzata alla sensibilizzazione dell' opinione pubblica nei confronti dell' utilizzo delle CargoBike in città. Spazio, infine, a show e spettacoli e appuntamenti e incontri con i campioni del ciclismo di ieri e di oggi.

Da quest'anno, a quanti desiderano arrivare in bici, viene fornita una possibilità di parcheggio, sicura, confortevole e gratuita, al Parco Fellini con il myke PARK™, il parcheggio per biciclette dedicato ai visitatori del Festival, situato all’ingresso principale e prenotabile attraverso la APP myke.fun (info: myke srl 324 5888227 - claudia.spinalbelli@myke.fun).

Ingresso: gratuito con prenotazione online obbligatoria (per l'accesso all'evento è necessaria l'esibizione del Green Pass) Sito: www.italianbikefestival.net/ E-mail: info@taking-off.it



venerdì 10 e sabato 11 settembre 2021



Rimini, Castel Sismondo - Arena Francesca da Rimini

i Suoni....le Parole - un simposio informale sotto la luna



Venerdì 10 settembre alle ore 21 all’Arena Francesca da Rimini il filosofo Diego Fusaro interviene per il settecentesimo anniversario di Dante Alighieri In sintonia con la formula del Simposio la performance prosegue con la presentazione del programma musicale composto da standard arrangiati in modo unico dal maestro Raffaello Bellavista, con l’inserimento di composizioni inedite che spaziano dalla musica minimale, al pop raffinato, con profumazioni jazz. Sabato 11 settembre, ore 21, all’Arena Francesca da Rimini, il giornalista Pietro Caruso intervista il maestro Raffaello Bellavista per capire la grande canzone d’autore sulle tracce del filosofo contemporaneo Manlio Sgalambro, autore anche di testi di canzoni per Franco Battiato. Ingresso: a offerta libera e su prenotazione fino esaurimento posti, in ottemperanza alle normative vigenti. Info: 347 8840670-377 1507545-377 9887578

accademiadelmelosilvestre@gmail.com





venerdì 10 settembre 2021



Rimini, Piazza Tre Martiri

Venerdì sera in centro

Ultimo appuntamento con il Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico, il tradizionale mercatino serale estivo anche quest'anno ha animato il centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d'arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà l’artigianato artistico italiano con lo spazio dei ‘Venerdì dell’Arte’. L'iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche. Orario: dalle 18.30 alle 23.30. Info: 0541 781108





da venerdì 10 a domenica 12 settembre 2021



Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Campionato italiano laser master



Regata classi Ilca 7 (ex Laser STD) - Ilca 6 M/F (ex Laser Rad) Ilca4 F (ex Laser 4.7) nello specchio acqueo antistante il Porto canale di Rimini.

Organizzato dal Club Nautico di Rimini su delega della Federazione Italiana Vela. Sono ammessi a partecipare i timonieri italiani tesserati FIV delle Classi Ilca 7, Ilca 6 maschile/femminile, Ilca 4 femminile. Le imbarcazioni sono ospitate in P.le Boscovich. Info: 0541 26520 (Club Nautico); 328 7251154 (info) cnrimini@cnrimini.com



Fino al 12 settembre 2021



Sedi varie - Rimini centro storico

Le città visibili - IX edizione 2021

Rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei. La kermesse è accolta dal Teatro degli Atti, dall'adiacente Sala Pamphili, dal Lapidario del Museo della Città di Rimini e dal CEIS-Centro Educativo Italo Svizzero. Nove appuntamenti che vanno a declinarsi tra teatro, musica, incontri, un documentario (Volto Manifesto, di Lorella Zanardo, giovedì 9 settembre) e due mostre (P.I.DA., e 100 bambini, per fare la rivoluzione e portare la Fantasia al potere). La serata finale di sabato 12 settembre è affidata Beatrice Antolini in concerto accompagnata da Luca Nicolasi al basso e da Donald Renda, batteria e percussioni. Completano il programma i laboratori e le visite guidate a cura dell'Associazione Kantharos. Ore 21.30 inizio spettacoli Ore19.00 apertura bar. Ingresso a pagamento 5 €. Info, programma e prenotazioni: www.lecittavisibili.com



Fino all’11 settembre 2021

Expodental Meeting

Fiera del settore dentale a Rimini Fiera

Rimini Fiera (Ingresso Ovest) - Via San Martino in Riparotta 19 - Rimini

Torna a Rimini Expodental Meeting, la manifestazione più importante del settore dentale in Italia, ricca di espositori e un programma di eventi scientifici e culturali in grado di coinvolgere tutti i professionisti del dental care. EXPO3D, l’area dedicata alle nuove tecnologie digitali, è diventata ancora più coinvolgente e interattiva: a fianco del ricco programma di conferenze scientifiche che negli ultimi tre anni ha attratto migliaia di professionisti, una serie di tavoli tecnici sul tema, organizzati in partnership con le Aziende e con i principali opinion leader del digital workflow.

Orario: giovedì e sabato: 10.00 – 18.00 venerdì: 10.00 – 19.00 Ingresso: gratuito per tutti gli operatori del settore Info: +39 041 2719009 www.expodental.it commerciale@expodental.it





Sabato 11 settembre



CONCERTO ANNI ’60 – con Sergio Casabianca e le Gocce

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano



Concerto con le cover delle più belle canzoni degli Anni '60, per un viaggio revival nella musica che ci ha fatto sognare e che ci ha lasciato splendidi ricordi.



Ore 21.00



Prezzi: biglietto da 7 € acquistabile su circuito liveticket (online e rivendite fisiche) o alla biglietteria del Parco, secondo disponibilità.

Ingresso: a pagamento Info: 327 847 5142 E-mail: riminiclassica@gmail.com





domenica 12 settembre 2021

72° Sagra Musicale Malatestiana

Parole per la musica: Il mito di Dante nella musica romantica'.

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Nutrito calendario di incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2021, grazie alla partecipazione di storici della musica e autorevoli divulgatori.

Domenica 12 settembre alle ore 17, è la volta di Alberto Batisti e l'incontro 'Il mito di Dante nella musica romantica'.

L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. È richiesta la prenotazione via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it o per telefono, ai numeri 0541 704294 / 704296 da lunedì a venerdì, ore ufficio. Info e prenotazioni: 0541 704294 / 704296. www.sagramusicalemalatestiana.it/programma/parole-la-musica





lunedì 13 settembre 2021

Awakening Symphony

Concerto di Federico Mecozzi al Parco degli Artisti

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 - Rimini Vergiano

A distanza di un anno e mezzo, è in programma al Parco degli Artisti, lo spettacolo "Awakening Symphony", previsto a maggio 2020 al Teatro Galli e poi rinviato a causa dell'emergenza Covid.

Chi è già in possesso dei biglietti acquistati lo scorso anno deve effettuare il cambio con i nuovi biglietti a partire da lunedì 23 agosto dalle ore 8.00 entro l'11 settembre alle ore 12.00, con priorità di scelta sui posti e ovviamente a titolo gratuito. Il cambio deve essere effettuato esclusivamente presso la rivenditoria liveticket di Gori Ercole, Stazione Eni Wash & Go in Via Marecchiese 284 a Rimini. Non è possibile acquistare nuovi biglietti, perché la diponibilità è terminata con la vendita del 2020. E' però possibile mettersi in lista di attesa, se qualcuno dovesse rinunciare (e sono già state presentate disdette), sempre presentandosi ad Eni Station di Via Marecchiese 284 nei giorni ed orari indicati.

Orario: alle 21.15 Ingresso: a pagamento Info: 327 847 5142 riminiclassica@gmail.com





lunedì 13 settembre 2021



Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Amore e Psiche o l'anima abbandonata

E la Chiamano Rimini: Concerto spettacolo di e con Maria Costantini alla piazza sull'acqua

Amore e Psyche o l’Anima Abbandonata (primo e secondo movimento) è una performance dove l’evolversi della storia si manifesta attraverso la narrazione teatrale, l’interpretazione del canto barocco e la drammaturgia musicale contemporanea.

La storia, ha inizio da un prologo:- la stanza dell’Anima Abbandonata - che incarna la domanda esistenziale da cui parte questa ricerca: quale sia la dimora oggi dell’Anima nel nostro essere e soprattutto alberga ancora in noi Psyche? O forse abbiamo dimenticato la sua essenza, essendo in preda alla scalata verso il successo: economico, pubblico o anche solo virtuale?

In caso di pioggia lo spettacolo è annullato. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria su Ticketlandia

Ore 21.15. Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/amoreepsyche





13 - 15 settembre 2021 2020

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La Grande Arte al Cinema

Per la Rassegna 'La grande arte al cinema' proiezione del documentario Raffaello alle Scuderie del Quirinale, regia di Phil Grabsky - Italia, 2020, durata 90 minuti

Diretto dal pluripremiato regista inglese Phil Grabsky – Raffaello alle Scuderie del Quirinale (Raphael Revealed) è il documentario sulla più grande mostra di sempre dedicata al genio di Urbino, nel cinquecentenario della morte. L’ultimo lavoro di Grabsky – nuovo pioniere del genere del documentario dedicato all’arte, che ha già firmato lavori dedicati a Leonardo, Matisse, Monet, Renoir e Cézanne – rende omaggio agli oltre 200 capolavori esposti in mostra, tra dipinti e disegni.

Grazie al film, i capolavori provenienti dai musei più prestigiosi al mondo – dal Louvre agli Uffizi, dal Prado alla National Gallery of Art – possono essere ammirati nel dettaglio ed essere visibili anche a coloro che non hanno avuto l’occasione (e la fortuna) di visitare la mostra alle Scuderie, a causa della chiusura forzata dal lockdown.

Prevendite su www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 13 settembre – ore 21:00; martedì 14 settembre – ore 21:00; mercoledì 15 settembre – ore 17:00 e ore 21:00

Ingresso: a pagamento. Info: 328 2571483 info@cinematiberio.it





martedì 14 settembre 2021

72° Sagra Musicale Malatestiana

Orchestra Mariinsky

Concerto sinfonico diretto da Valery Gergiev

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Presenza costante e prestigiosa alla Sagra Musicale Malatestiana, Valery Gergiev che torna a Rimini. Il grande maestro russo, che volle prendere parte agli eventi per la riapertura del Teatro Galli coinvolgendo i complessi del Teatro Mariinsky, si presenta sul podio della sua orchestra in un programma dove la suite dal balletto Romeo e Giulietta di Sergei Prokof’ev precede uno dei capolavori di Franz Schubert, la sinfonia in do maggiore, detta “la Grande”.

Orario:alle ore 21.00 Ingresso: a pagamento Info: 0541 793811 Sito:www.teatrogalli.it/it/eventonew/orchestra-mariinsky E-mail: biglietteriateatro@comune.rimini.it





mercoledì 15 settembre 2021

Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Storie di queste parti

Incontri con l’autore dedicati alle famiglie, organizzati dalla Biblioteca Gambalunga, sezione ragazzi, in collaborazione con la libreria Viale dei Ciliegi.

Mercoledì 15 settembre, LA POLIZIA DELLA NANNA e LA REALTA’ DIMINUITA, Roberto Grassili incontra i bambini dai 5 anni in su.

Le letture sono a cura dei lettori volontari. Orario: alle 17.00. Ingresso: libero con prenotazione obbligatoria. Info: 0541 704485 info; 0541.25357 prenotazione biblioteca.ragazzi@comune.rimini.it



mercoledì 15 settembre 2021



Rimini, Teatro degli Atti, via Cairoli 42

Marsh in Concerto

Il concerto dei Marsh inserito nella programmazione di "E la chiamano Rimini 2021" inizialmente previsto alla Piazza sull'Acqua e annullato a causa del maltempo è riprogrammato al Teatro degli Atti.

I Marsh, costituiti da quattro musicisti provenienti da importanti esperienze precedenti (Fabrizio Angelini - voce e chitarra , Gabriele Lasi - chitarra, Matteo Zamagni - basso, Tony Margiotta – batteria), presentano a Rimini in un concerto dal vivo per la prima volta il loro ultimo ep Fine lieto, uscito nell’autunno 2020. È un rock alternative cantato in italiano il genere di riferimento, con influenze che vanno dal dream pop al dark, fino al post grunge e post rock americano e inglese, e al prog.

Ore 21.15. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Gli spettatori che avevano già prenotato il posto saranno contattati per la conferma o l'eventuale rinuncia. Biglietti gratuiti ancora disponibili con prenotazione obbligatoria su Ticketlandia.





MOSTRE



Tutto l’anno

Rimini, Castel Sismondo, ala di Isotta

“Nel Mondo di Tonino Guerra”

La mostra restituisce la ricchezza, la varietà e la complessità della poetica e del mondo del poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra che per tanti anni lavorò al fianco di Federico Fellini. Curata da Luca Cesari, è un estratto del Museo ospitato a Santarcangelo di Romagna che testimonia il terzo tempo della vita e dell’arte del poeta: il ritorno nei luoghi dell’infanzia, un nuovo incontro con la terra e gli antichi mestieri. Qui si concentra la verità del mondo trascorso in più di trent’anni di immaginazione e laboriosità, gli ultimi di Tonino Guerra.

La mostra dedicata al grande poeta, scrittore e sceneggiatore santarcangiolese è inclusa nel percorso del Fellini Museum. Orario fino al 29 agosto: 10.00 – 24.00





da venerdì 10 settembre a sabato 13 novembre 2021



Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Le opere di Dante nella storia della Gambalunga

Mostra nell'ambito dell'iniziativa 'Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna'

L'esposizione, in un percorso cronologico, si apre con preziose testimonianze manoscritte miniate tra cui primeggia il Codice Gradenighiano, espressione della precoce diffusione della Commedia già nel Trecento, affiancato dalla quattrocentesca Vita di Dante di Leonardo Bruni e da raffinati volumi di corte. Seguono le opere a stampa: la Commedia nell'incunabolo veneziano del 1477, la Cinquecentina detta "del Nasone" per il ritratto di Dante dal profilo pronunciato sul frontespizio, edizioni settecentesche e ottocentesche tra cui quella interamente illustrata con disegni di Flaxman incisa da Lasinio a Firenze nel 1851. Altre testimonianze librarie, grafiche e fotografiche documentano il mito di Francesca da Rimini fino al Novecento, con la tragedia di D'Annunzio impreziosita dalle xilografie di Adolfo De Carolis. Infine numeri unici di periodici balneari d'inizio secolo ispirati e intitolati a «Francesca», «Paolo», «Il Convito» e lo studio del medico riminese Guglielmo Bilancioni, Il suono e la voce nell'opera di Dante, illustrato da Luigi Pasquini. Echi danteschi la cui suggestione permane nel tempo ispirando riflessioni e ricerca della bellezza.



Inaugurazione della mostra venerdì 10 settembre alle ore 17.00, con la conferenza del prof. Francesco Sberlati, docente di Letteratura italiana all'Università di Bologna. Partecipano l'artista Alessandro Moreschini e Raffaele Quattrone, sociologo e curatore d'arte contemporanea. L'evento, che si svolge nella sala della cineteca e a cui è possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione al numero telefonico di riferimento, è proposto anche in diretta streaming sul canale YouTube della Biblioteca.



Il sabato si svolgono le visite guidate alla mostra, alle ore 10 e 11.30 su prenotazione, telefonando al n. 0541-704326. Le visite guidate per gruppi hanno luogo su richiesta: fondi.antichi@comune.rimini.it

Orario mostra: dal lunedì al venerdì 9 - 13; 14 – 18; sabato 9 - 13

Ingresso: gratuito con prenotazione obbligatoria

Info: 0541 704326 gambalunghiana@comune.rimini.it



dal 10 settembre al 31 ottobre 2021

Guido Reni. Paesaggio con amorini in gioco

Manica Lunga del Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Unicum. Racconti al Museo, a cura di Massimo Pulini

Nell'ambito della rassegna Unicum. Racconti al Museo, viene presentato il dipinto di Guido Reni, Paesaggio con amorini.

L'opera è un paesaggio con Scherzi di amorini (olio su tela, 77x60), riemerso sul mercato antiquario e già attribuito a Francesco Albani (o alla sua scuola), e viene ora riconosciuto come un raro capolavoro della produzione giovanile di Guido Reni, per di più ricondotto alla committenza di Odoardo Farnese con una provenienza dai camerini segreti del Palazzetto Farnese.

La raffinatissima mano è, secondo lo studioso Massimo Pulini, quella di Guido Reni (Bologna, 1575-1642): “una mano attenta e fluida, capace di scendere in dettagli botanici e di mantenere un registro cromatico algido, terso; di muovere tutte le virtuosità dell’orchestra pittorica senza perdere nemmeno per un attimo l’armonia dell’insieme”.

Orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 19 Telefono: 0541 793851





fino a venerdì 30 settembre 2021

Ala Nuova del Museo della Città 'Luigi Tonini, via Tonini 1 - Rimini centro storico

Orientarsi con le stelle

Dodici autori, nove italiani e tre stranieri, per un unico racconto intorno al tema del rapporto tra uomo, natura e cosmo. Più di quaranta opere fotografiche, ma anche disegni, video e installazioni che svelano differenti modi di riflettere sugli aspetti magici, poetici, ma anche scientifici attraverso cui l’essere umano si rapporta e si rivolge al cielo e alla volta stellata, miracolo di bellezza e mistero, ma anche spazio da cui dipende la nostra stessa vita sulla Terra. La mostra è a cura di Gigliola Foschi e Lucia Pezzulla.

Orario: da martedì a domenica 10.00 - 19.00, mercoledì e venerdì aperto anche dalle 21 alle 23. Dal 1° settembre da martedì a sabato 9.30-13 e 16-19; domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito. Info 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



VISITE GUIDATE



tutte le domeniche di settembre 2021

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Secondo quanto disposto da DL n. 105 del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l'accesso ai teatri e quindi anche alle visite guidate è consentito esclusivamente presentando all'ingresso la certificazione verde Covid 19 (Green pass).

Orario: venerdì 10, 17, 24 settembre ore 21.30

domenica 12, 19, 26 settembre ore 11.00

Ingresso: La visita ha un costo di 5 euro a persona. Bambini fino a 6 anni gratuito Info: 0541.793879





Tutti i sabato e domenica fino al 3 ottobre

Rimini, Fellini Museum

Visite guidate a Castel Sismondo

Visite guidate alla scoperta del mondo di Fellini all’interno del Museo appena inaugurato con un appuntamento alle ore 17. Per la visita guidata, che prevede un costo di 8 euro, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it museofellini@comune.rimini.it





tutti i sabato fino al 2 ottobre

Piazza Cavour, 26 - Rimini centro storico

Visite guidate al Part - Palazzi dell'Arte Rimini

I percorsi guidati conducono alla scoperta dell'eclettica raccolta di opere di arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano, nonché delle due mostre temporanee, dislocate negli spazi del Palazzo del Podestà sotto la sigla [APARTE], dal titolo Convivium (con i lavori di Francesco Bocchini, Vittorio D’Augusta, Luca Giovagnoli, Marco Neri, Nicola Samorì) e Magna Carta (con le opere recenti di Denis Riva).

E' obbligatoria la prenotazione online o telefonica. La visita per gruppi di massimo 15 persone inizia alle ore 17.30, ha una durata di durata 45 minuti ed un costo di 6 euro.

Info: 0541 793879 part@comune.rimini.it www.ticketlandia.com/m/event/part-visite-guidate





Tutte le domeniche fino al 3 ottobre

Rimini, piazza Ferrari

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità.

Ore 11.00 Costo: 5 € Info e prenotazioni: 0541 793851 ww.ticketlandia.com/m/event/domuschirurgo





tutto l'anno



Grand Hotel, piazzale Fellini, 1

L'albergo dei sogni

Percorso museale al Grand Hotel di Rimini

Un percorso museale che apre le porte del Grand Hotel di Rimini ai visitatori, per far scoprire, in maniera inedita, i luoghi e le storie del monumento nazionale dal 1994 e, conosciuto nel mondo, grazie a Federico Fellini. Nove postazioni, dal giardino alla facciata, dalla hall alla sala Tonino Guerra, passando fra le colonne e gli stucchi di altri spazi unici, arricchiti da foto storiche, testi e video.

Le visite, gratuite ma su prenotazione, si svolgono in autonomia su indicazione del percorso da seguire.

Info: 0541 56000 info@grandhotelrimini.com





sabato 11 settembre 2021

Tempio Malatestiano, via IV Novembre (punto d'incontro) - Rimini centro storico

Piero e Sigismondo nella Rimini del Rinascimento

Visita guidata con Discover Rimini

L’affresco raffigurante Sigismondo Pandolfo Malatesta realizzato da Piero della Francesca sarà il punto di partenza della visita guidata che toccherà il Duomo, Castel Sismondo (esterno) e la sezione malatestiana del Museo della Città.

La passeggiata culturale è condotta da Michela Cesarini, storica dell'arte e guida turistica.

Orario: 15.30

Ingresso: € 16 (comprensivo di ingresso al Museo e al Tempio)

Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it