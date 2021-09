A Rimini per due fine settimane il primo corso di Orto Sinergico

Attualità

Rimini

| 15:05 - 09 Settembre 2021

OrtoDistorto.

Per due fine settimana (Sabato 11 e domenica 12 e sabato 18 e domenica 19 settembre dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 17 ) a Rimini si svolge il Corso di Formazione di primo livello sull'agricoltura sinergica. Un percorso di 12 ore per scoprire i principi di questa scuola, conoscere l’interazione tra suolo, acqua, pacciamatura, progettare piccoli orti con momenti teorici e esperienze pratiche. Il corso è rivolto a 10 persone che avranno l'occasione di partecipare gratuitamente iscrivendosi a questo indirizzo: labcassociazione@gmail.com.



A condurre il corso, organizzato da La Bottega Culturale all'interno del progetto OrtoDistorto e a cura della "Libera Scuola di Agricoltura



Sinergica Emilia Hazelip", saranno Dhara Janneke Gisolf e Anna Clarissa Benzoni.



Laureata in Scienze Forestali, Dhara Janneke Gisolf è nata a Londra, con padre olandese, madre cilena, e cresciuta in Costa Rica. Nel 2013 diventa insegnante della Libera Scuola di Agricoltura Sinergica Emilia Hazelip e dal 2014 è responsabile della Azienda Agricola della Città della Luce, La Casa dei Ciliegi. È fondatrice del comitato EDEN - Agricoltura Consapevole e insegnante di Agricoltura Sinergica e Permacultura.



Anna Clarissa Benzoni nata a Milano vive in campagna da 30 anni. Si occupa di agricoltura sinergica dal 2007 dove entra nella libera scuola di Emilia Hazelip di cui è parte del gruppo insegnanti Ha collaborato a diversi progetti in Italia e all estero di permacultura



Dal 2008 pratica la cromatografia come analisi di studio qualitativo del terreno.

Ortodistorto in festa



Domenica 12 settembre l'orto sarà protagonista di una giornata ricca di appuntamenti, inseriti nel programma di Festa dei 40 anni della Cooperativa Sociale Cento Fiori, partner fondamentale del progetto.



Nel pomeriggio appuntamento con i più piccoli: Tra gli orti con piccola scimmia, a cura di Manuela Mapelli. Una lettura e passeggiata disegnata nell’orto sinergico dietro La Serra Cento Fiori dalle 16 alle 17,30, durante le quali ogni bambino (dai 5 ai 10 anni) realizzerà un piccolo taccuino da viaggiatore in cui appuntare le piccole grandi scoperte della natura.



La Festa sarà l'occasione anche di fare una riflessione su ambiente, economia e società con un dibattito dal titolo “Consapevolezze per nuove economie ambientali” con la partecipazione di Antonio Pergolizzi, analista ambientale, Ivan Esposito, Cooperativa Sociale Terra Felix e Donato Berardi, economista, direttore del laboratorio REF.



A seguire, Dj set di Lo-fi Tigers (al secolo Davide Bacci) con musica Hip Hop / jazz hop / chili.