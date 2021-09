Vaccini Covid: Sileri, priorità ai "superanziani" per terza dose 

Attualità

14:58 - 09 Settembre 2021

"Se dopo 9 mesi calano gli anticorpi" contro il virus Sars-Cov-2 "sulla popolazione generale" e "scorporo i dati, vedo che calano più frequentemente e prima in coloro che sono 'superanziani' rispetto ai più giovani o a chi ha determinate malattie. Ecco perché serve una terza dose che dovrà essere fatta a coloro nei quali è dimostrato un calo dell'immunità come i 'superanziani', i dializzati e quanti altri. Poi, al resto della popolazione". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto a 'L'Aria che tira' su La7. Quando tutti gli altri potranno fare la terza dose? "Sicuramente la faremo ma non adesso, probabilmente più avanti - risponde Sileri - Il quando non lo sa nessuno, potrebbe essere anche più di un anno. Ce lo dirà la scienza. È verosimile che entro un anno tutti dovremmo passare attraverso una terza dose ma probabilmente qualcuno la farà prima e qualcuno più tardi. La scienza ci dirà chi e con quale vaccino".