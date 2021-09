Meteo: weekend sul riminese nel segno della stabilità

Attualità

Rimini

| 14:44 - 09 Settembre 2021

Bollettino meteo 10-12 settembre 2021.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Permangono condizioni di generale stabilità sul riminese sebbene una circolazione depressionaria attiva sul Sud Italia determinerà alcuni transiti nuvolosi, non associati tuttavia a precipitazioni. Le temperature si mantengono stazionarie, su valori lievemente al di sopra della media del periodo.



Emissione del 09\09\2021 ore 13:30



Venerdì 10 Settembre

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso al mattino; progressivo aumento della nuvolosità nel corso del giorno fino a cieli nuvolosi tra metà pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi.

Temperature: minime in aumento, con valori fino a +14/16°C nelle aree interne e fino a +17/18°C in costa. Massime stazionarie, non oltre i +26/27°C in pianura.

Venti: deboli e disposti dai quadranti orientali nella prima parte del giorno, in rinforzo e in contestuale rotazione da Sud-Est tra pomeriggio e sera.

Mare: da poco mosso a mosso nel corso del pomeriggio.

Attendibilità: alta.

Indice UV: 5 (moderato).

Avvisi:



Sabato 11 Settembre

Stato del cielo: per lo più nuvoloso per transito di nuvolosità di medio-alta quota alternato comunque a qualche schiarita, più probabile tra tardo pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti, salvo isolati piovaschi associati al transito della nuvolosità.



Temperature: minime stazionarie, su valori compresi tra i +14/18°C, massime in lieve diminuzione, non oltre i +24/26°C su pianure e coste.

Venti: deboli da Est/Nord-Est con locali rinforzi specie in costa nelle ore pomeridiane.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Indice UV: 5 (moderato).



Domenica 12 Settembre

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso per transito di innocue velature.

Precipitazioni: assenti.



Temperature: in lieve diminuzione nei valori minimi compresi tra i +13/17°C; in aumento nei valori massimi, con punte di +27/28°C in pianura, qualche grado in meso lungo la costa.

Venti: deboli a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.

Indice UV: 6 (alto).



LINEA DI TENDENZA: fino alla giornata di Martedì 14 Settembre le condizioni atmosferiche seguiteranno a mantenersi stabili anche se con giornate non sempre soleggiate. A partire dalla metà del mese, infiltrazioni di aria più umida ed instabile da Ovest, potranno determinare un graduale aumento dell’instabilità e una lieve diminuzione delle temperature.



