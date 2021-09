Calcio D, il Cattolica all'esordio sul campo del Cartigliano

Sport

Cattolica

| 13:14 - 09 Settembre 2021

Il Cattolica esordisce domenica 19 settembre sul campo del Cartigliano. Esordio al Calbi la domenica successiva contro l'Ambrosiana.

Previsti tre turni infrasettimanali per tutti e nove i gironi: 8 e 22 dicembre (andata), 14 aprile (ritorno); altri quattro per i gironi a venti squadre: 6 e 20 ottobre (andata), 2 e 16 febbraio (ritorno). Tre le soste, la prima il 26 dicembre e 2 gennaio per le festività natalizie, la seconda il 13 marzo 2022 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio, la terza il 17 aprile per la Pasqua. Il girone di andata terminerà il 9 gennaio, mentre la stagione regolare si concluderà il 15 maggio 2022. Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 31 ottobre gli incontri inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 3 aprile 2022.

Dall’8 maggio fino al termine della stagione le partite prenderanno il via alle 16.

IL CALENDARIO DEL GIRONE C

CARTIGLIANO - CATTOLICA 19/09/21 15:00

CATTOLICA - AMBROSIANA 26/09/21 15:00

CALDIERO TERME - CATTOLICA 3/10/21 15:00

CATTOLICA - DOLOMITI BELLUNESI 10/10/21 15:00

CJARLINS MUZANE - CATTOLICA 17/10/21 15:00

CATTOLICA - DELTA PORTO TOLLE 24/10/21 15:00

SPINEA 1966 CATTOLICA 31/10/21 14:30

CATTOLICA - MESTRE 7/11/21 07/11/22 14:30

LEVICO TERME - CATTOLICA 14/11/21 14:30

CATTOLICA - LUPARENSE 21/11/21 14:30

CATTOLICA - ARZIGNANO 28/11/21 14:30

ADRIESE – CATTOLICA 5/12/21 14:30

CATTOLICA - ESTE 8/12/21 14:30

SAN MARTINO SPEME - CATTOLICA 12/12/21 14:30

CATTOLICA - CLODIENSE 19/12/21 14:30

MONTEBELLUNA -CATTOLICA 22/12/21 14:30

CATTOLICA - CAMPODARSEGO 9/01/22 14:30

CATTOLICA - CARTIGLIANO 16/01/22 14:30

AMBROSIANA - CATTOLICA 23/01/22 14:30

CATTOLICA - CALDIERO TERME 30/01/22 14:30

DOLOMITI BELLUNESI - CATTOLICA 6/02/22 14:30

CATTOLICA - CJARLINS MUZANE 14:30

DELTA PORTO TOLLE - CATTOLICA 20/02/22 14:30

CATTOLICA – SPINEA 27/02/22 14:30

MESTRE - CATTOLICA 6/03/22 14:30 8

CATTOLICA - LEVICO TERME 20/03/22 14:30

LUPARENSE - CATTOLICA 27/03/22 15:00

ARZIGNANO VALCHIAMPO - CATTOLICA 3/04/22 15:00

CATTOLICA - ADRIESE 10/04/22 15:00

ESTE – CATTOLICA 14/04/22 15:00

CATTOLICA -SAN MARTINO SPEME 24/04/22 15:00

UNION CLODIENSE CHIOGGIA - CATTOLICA 1/05/22 15:00

CATTOLICA - MONTEBELLUNA 08/05/22 16:00

CAMPODARSEGO CATTOLICA 15/05/22 16:00