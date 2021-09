Rimini, torna la riunione pugilistica nel ricordo di Elio Guelfi

Sport

Rimini

| 12:54 - 09 Settembre 2021

Elio Ghelfi con Loris Stecca.

Sabato 11 settembre alle 18.00, al ristorante “L’Artrov” di Rimini, il Club 41, unitamente ad altre realtà del territorio, organizza la Riunione Pugilistica valida per il 2° trofeo 10 incontri dilettanti “L’artrov e Lions Club Ariminus Montefeltro”.



L’appuntamento nato con il contributo di Elio Guelfi, recentemente scomparso, vuole rendere omaggio a questo sport.



Rimini, infatti, si identifica con una tradizione sportiva importante di pugilato, contrassegnata da tantissimi campioni a livello nazionale e internazionale, molti dei quali arrivati al successo. “Lo sport da sempre rappresenta una immagine positiva e attiva di una città, e il Club 41 di Rimini vuole contribuire alla diffusione di questa immagine sul territorio” dichiara il Presidente del Club Roberto Romagnoli, che prosegue “Infatti, per l’anno in corso abbiamo in cantiere altri progetti legati allo sport e in generale al benessere e alla saluta della persona”



La partecipazione all’evento di sabato è gratuita, con prenotazione obbligatoria tavoli al 3713473285.