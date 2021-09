Turismo, Gnassi: "Estate trionfale, risultati superiori al 2019"

Turismo

Rimini

| 12:50 - 09 Settembre 2021

Soddisfazione del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, nonché presidente di Visit Romagna, per la stagione turistica che si sta concludendo. Gnassi parla di estate trionfale e di risultati "persino superiori all'ultimo anno pre-pandemico, il 2019", evidenziando "il grande lavoro che sta portando avanti Visit Romagna, per imprimere un deciso e decisivo impulso al rilancio in questa difficilissima fase del turismo ad ogni latitudine", attraverso la promozione del territorio con spot, partecipazione a eventi e fiere. "Dobbiamo andare avanti con questa forza, con questa creatività, insieme a Regione, APT, privati per i prossimi mesi, che comunque rappresentano un target importante per il nostro territorio, e cominciare già da subito a programmare la stagione turistica 2022”, chiosa Gnassi.



A proposito di appuntamenti fieristici, Visit Romagna presenterà il prodotto turistico della Romagna al salone del Camper di Parma (11-19 settembre), all'Italian Bike Festival a Rimini (10-12 settembre), alla Fiera dei territori di Bergamo (27-29 settembre). Dal 13 al 15 ottobre torna al quartiere fieristico di Rimini il TTG, infine ci saranno gli appuntamenti del Wtm a Londra (1-3 novembre) e la borsa internazionale del turismo esperienziale in digitale (23-28 novembre).