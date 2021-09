Bellaria: lavori per due mesi sulla Statale 16, ecco il percorso alternativo

Attualità

Bellaria Igea Marina

12:42 - 09 Settembre 2021

Da lunedì 13 settembre prenderanno il via i lavori sulla strada statale 16 “Adriatica” a Bellaria Igea Marina, un cantiere che rimarrà aperto per due mesi, con chiusura sabato 13 novembre.



I lavori sono finalizzati ad innalzare gli standard di sicurezza delle barriere stradali e a consolidare gli argini a bordo carreggiata, allargandoli. Anas istitituirà la chiusura dal km 189+500 al km 186+500 della strada per chi viaggia in direzione Ravenna, con contestuale uscita obbligatoria allo svincolo di Bellaria, deviazione sulla via Ravenna e rientro sulla statale allo svincolo di San Mauro. "Accogliamo positivamente l’esecuzione di un intervento che renderà più sicuro il tratto interessato dai lavori, pur consapevole dell’aumento del transito mezzi, anche pesanti, che tale deviazione produrrà lungo la via Ravenna", commenta l'amministrazione comunale.



L'amministrazione comunale, infine, invita ad utilizzare i due semafori a chiamata installati in tempi recenti lungo la via Ravenna, "che si rivelano più che mai funzionali e si trovano l’uno in prossimità di un frequentato supermercato, non distante anche da alcune scuole di Bellaria, l’altro a Igea Marina vicino al Centro culturale Kas8 Factory".