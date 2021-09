Aumentano gli alunni con handicap nel comune di Poggio Torriana

Attualità

Poggio Torriana

| 12:11 - 09 Settembre 2021

Immagine di repertorio.

L'Ufficio Scuola del Comune di Poggio Torriana ha convocato in agosto il Tavolo Tecnico per l'assistenza educativa scolastica. Dall'incontro è emerso che il numero degli alunni in situazione di handicap, residenti a Poggio Torriana, è aumentato rispetto all'anno scolastico precedente. Complessivamente gli alunni sono 28, la situazione di alcuni studenti si è aggravata e ci sono alcuni di essi che passano da un ordine di Scuola all'altro. Il monte ore complessivo è risultato pari a 8.910 ore per l'anno scolastico 2021/2022.

L'Assessore alla Scuola e al Sociale, Francesca Macchitella, commenta: "Con il Tavolo Tecnico è stato perseguito l'obiettivo di ottimizzare le risorse messe in campo per l'anno scolastico 2021/2022, per promuovere e sostenere la cultura dell'inclusione scolastica il Comune di Poggio Torriana ha stanziato un fondo di circa 200mila euro per l'acquisto di ausili, per l'assegnazione di ore di educativa scolastica e per coprire i costi del trasporto speciale. Ringrazio per il costante lavoro di rete e di squadra i referenti comunali, la coordinatrice pedagogica, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, i medici e gli psicologi dell'Ausl Romagna, per consolidare assieme la visione di un sistema di qualificazione scolastica che risponda al meglio alle necessità degli alunni e alunne con bisogni speciali. L'investimento economico comunale rappresenta un intervento a favore di tutta la comunità, perché credere nei valori dell'inclusione è una scelta educativa che ricade positivamente sulla qualità di vita di tutti. L'amministrazione comunale riconosce come sua priorità l'integrazione scolastica ed il diritto all'apprendimento per tutti".