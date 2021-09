Coriano, piano triennale dei lavori pubblici, oltre un milione e mezzo di euro di interventi

Attualità

Coriano

| 11:58 - 09 Settembre 2021

Il sindaco di Coriano Mimma Spinelli e l'assessore ai lavori pubblici Roberto Bianchi.

Nel consiglio comunale del 1 settembre 2021 sono state approvate le modifiche al programma triennale dei lavori pubblici per l'annualità 2021, tra queste c'è l'inserimento di 5 interventi molto importanti per un totale di investimento pari a 1.648.543 euro, grazie a risorse del comune e diversi contributi ricevuti.

Questo ci permette di essere addirittura in anticipo rispetto al programma di interventi sulla viabilità, con 817.842 euro è stato inserito il secondo stralcio di interventi di asfalti su 24 vie del territorio e prossimamente con un piccolo appalto si arriverà a completare gli interventi su tutte le strade di Coriano entro il mandato attuale, come preventivato.

Verranno inoltre sistemati piazze e marciapiedi per 250.201 euro, 250.000 euro saranno impegnati per l'ultimo stralcio della piazza Don Minzoni e 150.000 euro verranno utilizzati per il completamento del parcheggio vicino alla scuola Favini, che risulterà molto utile sia per le scuole che come servizio al centro, essendo posto in un luogo strategico e vicino al paese.

Per 7 plessi scolastici inoltre si provvederà alla sostituzione delle caldaie con un investimento di 180.000 euro, che oltre ad una migliore efficienza provvederà ad una riduzione dei costi di manutenzione e consumo.

Roberto Bianchi (assessore ai lavori pubblici): "Con la condivisione di tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza, in questi anni abbiamo tarato i lavori pubblici con grande programmazione, tenendo conto delle risorse disponibili e senza mai mettere in difficoltà le casse del comune. Per avere i risultati sperati occorre tempo ed è una grande soddisfazione se ciò che si è immaginato poi giunge a compimento nei tempi e nei modi programmati."