Rimini Calcio, il debutto al Romeo Neri contro il Prato il 19 settembre (ore 15)

| 11:57 - 09 Settembre 2021

Il Rimini esordirà il 19 settembre al Neri con il Prato (nella foto Tonelli).



Il Rimini esordirà domenica 19 settembre allo stadio Neri contro il Prato. Sarà subito sfida tra due delle favorite per la vittoria finale, due squadre che hanno cambiato volto dopo il mercato estivo, partendo dalle panchine, affidate a Marco Gaburro e Luigi Pagliuca. Per i biancorossi la prima trasferta sarà sul campo della Bagnolese, domenica 29 settembre, mentre il mese di ottobre sarà inaugurato dalla sfida casalinga alla Tritium. Seguiranno i due derby in trasferta con Forlì e Sammaurese, alternati alla partita casalinga con il Progresso. Con il Forlì si giocherà nel turno infrasettimanale, mercoledì 6 ottobre. Il girone di andata si concluderà in casa del Lentigione il 9 gennaio 2022.

LE DATE Previsti tre turni infrasettimanali per tutti e nove i gironi: 8 e 22 dicembre (andata), 14 aprile (ritorno); altri quattro per i gironi a venti squadre: 6 e 20 ottobre (andata), 2 e 16 febbraio (ritorno). Tre le soste, la prima il 26 dicembre e 2 gennaio per le festività natalizie, la seconda il 13 marzo 2022 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio, la terza il 17 aprile per la Pasqua. Il girone di andata terminerà il 9 gennaio, mentre la stagione regolare si concluderà il 15 maggio 2022. Per quanto riguarda gli orari, le partite si giocheranno inizialmente alle ore 15. Dal 31 ottobre gli incontri inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 3 aprile 2022. Dall’8 maggio fino al termine della stagione le partite prenderanno il via alle 16.





Ecco il calendario del Rimini nel girone di andata:



RIMINI - PRATO 19/09/21 15:00

BAGNOLESE - RIMINI 26/09/21 15:00

RIMINI - TRITIUM 3/10/21 15:00

FORLI - RIMINI 6/10/21 15:00

RIMINI - PROGRESSO 10/10/21 15:00

SAMMAURESE - RIMINI 17/10/21 15:00

RIMINI - REAL FORTE QUERCETA 20/10/21 15:00

BORGO SAN DONNINO - RIMINI 24/10/21 15:00

RIMINI - CORREGGESE 31/10/21 14:30

MEZZOLARA - RIMINI 7/11/21 14:30

RIMINI - AGLIANESE 14/11/21 14:30

FANFULLA - RIMINI 21/11/21 14:30

RIMINI - RAVENNA 28/11/21 14:30

ALCIONE MILANO - RIMINI 5/12/21 14:30

GHIVIBORGO - RIMINI 8/12/21 14:30

RIMINI - ATHLETIC CARPI 12/12/21 14:30

SERAVEZZA POZZI CALCIO - RIMINI 19/12/21 14:30

RIMINI - SASSO MARCONI 22/12/21 14:30

LENTIGIONE - RIMINI 9/01/22 14:30