Rimini, "I Suoni... le Parole" all'Arena Francesca da Rimini, tra gli ospiti Diego Fusaro

Eventi

Rimini

| 07:59 - 09 Settembre 2021

Diego Fusaro e Raffaello Bellavista.

Il filosofo Diego Fusaro inaugura a Rimini il Festival "I Suoni...le Parole: un simposio informale sotto la Luna".

La rassegna entra nel clou con due serate d'eccezione: la prima con l'energia dirompente del pianista-baritono Raffaello Bellavista e del filosofo Diego Fusaro.

Venerdì 10 settembre all' Arena Francesca da Rimini-Rimini-ore 21

"Dante, poeta e filosofo..." Diego Fusaro affronterà il tema in occasione delle celebrazioni per il settecentesimo

anniversario del Sommo Poeta. In sintonia con la formula del Simposio la performance proseguirà con la presentazione del programma musicale composto dalla celebre Dante Sonata di Franz Liszt considerata una delle composizioni più difficili per pianoforte e da alcune composizioni originali in stile neoclassico che saranno eseguite dal maestro Raffaello Bellavista.

Sabato 11 settembre - Arena Francesca da Rimini- Rimini- ore 21 "I suoni, le parole per sognare: la grande canzone d'autore"

La seconda serata sarà una sorpresa per tutti, perché il pianoforte a coda incastonato tra le pietre di Castel Sismondo diventerà il pretesto per un viaggio musicale nell'universo della grande canzone d'autore che affonda radici nel belcanto.

Il maestro concertatore Raffaello Bellavista e la pianista Maria Laura Berardo cercheranno di sviscerare il rapporto tra musica e parole assieme al giornalista, conduttore, melomane,Pietro Caruso che dialogherà insieme al Maestro Bellavista per capire l'origine e il futuro della grande canzone d'autore.

Ingresso al concerto-simposio offerta libera grazie al contributo del Comune di Rimini In ottemperanza alle normative vigenti e nel rispetto di tutti i protocolli, i posti disponibili sono limitati: sarà possibile prenotare, fino a esaurimento delle disponibilità.