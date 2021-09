Novafeltria: perde il controllo della moto in curva, poi lo schianto sulla Marecchiese

Attualità

Novafeltria

| 18:09 - 08 Settembre 2021

Perde il controllo della moto e finisce fuoristrada sulla strada Marecchiese, in Alta Valmarecchia. Un 64enne di Rimini è stato soccorso dal personale del 118 dopo l'incidente avvenuto alle 17.15 circa di oggi (mercoledì 8 settembre) tra Maiolo e Ponte Molino Baffoni. Stabilizzato dopo le prime cure, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena. Dai primi accertamenti il centauro, assieme alla sua compagnia di biker, stava affrontando una serie di tornanti prima di entrare a Ponte Molino Baffoni, in direzione Novafeltria, quando ha perso il controllo (non è da escludere un malore), finendo con le ruote nel fossetto ai lati della careggiata e venendo così disarcionato dalla sella. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche una pattuglia della Polizia Municipale e i Carabinieri.