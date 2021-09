Bergianti e Grazi trionfano nella 'classica' corsa podistica Rimini Verucchio

Sport

Verucchio

| 16:56 - 08 Settembre 2021

Andrea Bergianti mentre taglia per primo il traguardo.

La trentottesima podistica Rimini Verucchio, quarta Corsa per la Vita Aido è stata una bella festa dello sport che celebrava nell'occasione il 22° Memorial Fausto Martignoni, 4° Memorial Mario Vulpinari e 3° Memorial Giancarlo Fabbri. In campo maschile ha colto il successo l'emiliano Andrea Bergianti in 1h 17'02", allenato dal campione Olimpico Stefano Baldini, davanti ai romagnoli Andrea Pellegrini 1h 21' 32" ed Enrico Benedetti 1h 23"43". Nella gara femminile si è imposta sulle strade di casa la riminese Livia Grazi in 1h 40'54" davanti la livignasca Miriam Cusini in 1h 44' 48" e Pamela Guidotti 1h 55'15".



Una splendida giornata di sole ha accompagnato la settantina di runner che dal Ponte di Tiberio si sono snocciolati 21 chilometri e 500 metri prima di tagliare il filo di lana sotto l’Arco di Passerello. La Rimini Verucchio è stata Patrocinata dai Comuni di Rimini e Verucchio, Aido, Unicef con l'omologazione della Fidal Emilia Romagna e della Uisp.



Prima della partenza è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Francesco Mongiusti ex fiduciario del Gruppo Giudici Fidal di Rimini scomparso recentemente. I super atleti sono stati premiati dalla consigliera comunale di Verucchio con delega allo sport Eleonora Urbinati.



Prossimo appuntamento di corsa targato Golden è il 17 ottobre 2021 con la 12^ Maratonina del Vino "Città di San Clemente"