Rimini Calcio, giovedì scatta la campagna abbonamenti. I prezzi. Due giornate biancorosse

| 16:36 - 08 Settembre 2021

Giovedì parte la campagna abbonamenti del Rimni Calcio (girone a 20 squadre, 19 partite). Per gli abbonati della scorsa stagione che non hanno potutto accedere allo stadio causa pandemia, la società ha voluto riconoscere un premio fedeltà introducendo una congrua agevolazione sul prezzo di acquisto della tessera.

La PRELAZIONE per la Tribuna Centrale e Centralissima sarà possibile solo al botteghino dello stadio “Romeo Neri” dal 9 all’11 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 18:30 alle ore 20:30. Tutti gli altri settori si potranno acquistare sempre al botteghino dello stadio “Romeo Neri” nei giorni e orari di cui sopra, oppure presso la Tabaccheria Pruccoli di Rimini (viale Vespucci n. 69), in alternativa “ON LINE” sul sito ufficiale della Società www.riminifc.it

PREZZI MINI-ABBONAMENTI (le prime 8 partite)

Centralissima 140 (Ridotto 100)

Centrale 120 (80)

Laterale 80 (50)

Distinti 90 (60)

Curva 50

ABBONAMENTO (PER LE SEGUENTI GARE

(I prezzi indicati saranno applicati se il Rimini stazionerà nelle prime tre posizioni di classifica dopo le prime otto giornate disputate. Qualora questo non avvenga, i prezzi non subiranno variazioni in aumento).

Centralissima 160 (ridotto 110)

Centrale 140 (100)

Laterale 100 (60)

Distinti 110 (80)

Curva 70

Riduzioni per Donne-Over 65-Invalidi-Ragazzi 14/18

anni. Due Giornate Biancorosse (scelte a discrezione della società) non comprese nell’abbonamento.

PREZZI BIGLIETTI

Centralissima 22 (prezzo unico).

Centrale 19 (14).

Laterale Est-Ovest 11 (8).

Distinti 13 (10).

Curva Est 7.

Prezzo unico Settore Ospiti Curva Ovest 7,00 (prezzo unico).

RIDUZIONI per Donne-Over 65-Invalidi-Under 18

(solo dove indicato)

RAGAZZI 4/13 ANNI Euro 1(solo laterale-distinti-

curva), RIDOTTO Centrale e Centralissima. BAMBINI fino a 3 anni ingresso libero SENZA BIGLIETTO tranne Centrale e Centralissima.

Invalidi al 100% ed Accompagnatore omaggio nel

Settore dedicato, con richiesta di Accredito entro due

giorni prima della partita

Sarà obbligatorio presentarsi SEMPRE con un

Documento di Identità (sia Adulti che Bambini)

SENZA DOCUMENTO NON VERRANNO EMESSI

BIGLIETTI

PREZZI ABBONAMENTI

Centralissima 280 (Ridotto 230)

Centralissima (Vecchio Abbonato) 200 (150)

Centrale 250 (200)

Centrale (Vecchio Abbonato) 150 (100)

Laterale 150,00 100,00

Laterale (Vecchio Abbonato) 100 (60)

Distinti 180,00 130,00

Distinti (Vecchio Abbonato) 110 (60)

Curva 90,00

Curva (Vecchio Abbonato) 60,00

RIDUZIONI per Donne-Over 65-Invalidi-Ragazzi

14/18 Anni

RAGAZZI FINO A 13 ANNI - Euro 10,00 Laterale e

Curva – RIDOTTO Centrale e Centralissima BAMBINI FINO A 3 ANNI - Ingresso libero senza biglietto.

DISABILE AL 100% € 10,00 solo nel Settore dedicato

oppure Prezzo Ridotto - Accompagnatore Disabile

10,00 solo nel Settore indicato oppure Prezzo Ridotto. Due Giornate Biancorosse (scelte a discrezione della

Società) non comprese nell'abbonamento.