Dopo il bagno di folla dei giorni scorsi, Giuseppe Conte torna a Rimini e Cattolica

| 16:33 - 08 Settembre 2021

Giuseppe Conte in visita a Rimini.



Dopo il bagno di folla dei giorni scorsi, Giuseppe Conte venerdì 10 settembre torna a Rimini e Cattolica per incontrare candidati e attivisti del MoVimento 5 Stelle e ribadire il proprio appoggio ai candidati sindaci Gloria Lisi e Mariano Gennari. L’ex premier arriverà a Rimini alla fontana dei 4 cavalli alle 14.45. Da qui si sposterà al Parco Fellini per visitare l’Italian bike festival e incontrare i cittadini. A seguire si sposterà a Cattolica. Qui l’arrivo è previsto per le 15.45 al Palazzo del Turismo.

"Per i candidati e per tutto il MoVimento 5 Stelle locale è una visita estremamente gradita, che ribadisce la vicinanza ed il supporto dei vertici nazionali per queste importanti elezioni amministrative. E allo stesso tempo rilancia le proposte dei nostri candidati per una città migliore", spiega una nota del Movimento 5 Stelle locale.