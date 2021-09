Coronavirus Rimini: deceduta 66enne, 40 nuovi casi. In regione boom di guariti

Attualità

Rimini

| 16:16 - 08 Settembre 2021

Bollettino Covid 8 settembre 2021.



In Provincia di Rimini si registrano 40 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus, con prevalenza degli asintomatici, 23, sui sintomatici, 17. In settimana finora i contagi sono stati 113, media 38 contagi al giorno, in calo rispetto a sette giorni fa. Si registra per il nostro territorio il decesso di una 66enne.



In regione in totale i decessi sono stati otto: una 78enne a Forlì, poi altri sei decessi tra Parma, Reggio Emilia e Bologna di persone d'età compresa tra 82 e 98 anni. I ricoveri all'ospedale Infermi rimangono 7, in regione rimane invariato il numero di pazienti a 45, a fronte di un ricovero per il piacentino e di una dimissione per il ferrarese. Calano a 403 (-7) i ricoverati nel reparto Covid. I nuovi casi sono 337, su un totale di 29.057 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,2% tasso di positività). Le 806 guarigioni portano a una diminuzione dei casi attivi: -477, in totale sono 15.114.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna e Ravenna entrambe con 49 nuovi casi, seguite da Reggio Emilia (44) e Rimini (40). Poi Parma (32), Ferrara (28) e Modena (25). Quindi Forlì e Cesena (entrambe con 20 nuovi casi) e, infine, Piacenza (16) e il Circondario Imolese (14).