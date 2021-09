Miss Mamma 2021: dal 9 al 12 settembre appuntamento a Bellaria Igea Marina

Eventi

Il concorso “Miss Mamma italiana 2021” giunto alla ventottesima edizione, con fascia di età dai 25 ai 45 anni, è il primo ed unico concorso Nazionale dedicato alla figura della Mamma. Per questa edizione si sono tenute 48 selezioni nonostante il periodo di lockdown, dopo 48 giornate di selezioni durate un anno, Bellaria Igea Marina sarà sede dell’ ultima tappa per le fasi prefinali e finali dell’edizione 2021.



Dal 9 al 12 settembre la città “Dea dell’Adriatico” ospiterà le 40 mamme vincitrici delle selezioni regionali, per il rush finale di Venerdì e Sabato, dove saranno decretate le 19 finaliste della Domenica, da queste ultime ci sarà la mamma che prenderà il posto di Anastasia Sole, Miss Mamma Italiana uscente. La città romagnola diventerà dunque scenario del concorso dedicato alla figura della mamma che da sempre ha riscosso grande successo e seguito a livello locale, regionale e nazionale da parte dei Media.



Proprio esponenti importanti dei Media saranno in giuria: Monica Sala speaker di Radio Montecarlo, Umberto Mortelliti caporedattore del settimanale ‘Tutto’ e Direttore di ‘Io Spio’, Loredana Del Ninno giornalista redattrice di QN, Rita Bertazzoni freelance di testate nazionali, Maria Cianciaruso della Redazione di Radio Bruno, a cui si aggiungeranno rappresentanti dell’Amministrazione e delle Associazioni locali. “Miss Mamma Italiana” giunta quest’anno alla sua 28° edizione è una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti e persegue l’obiettivo di celebrare la figura femminile della mamma italiana in tutte le sue sfaccettature, premiando non solo la bellezza ma valorizzando anche aspetti come la simpatia, l’impegno in famiglia, lavorativo e sociale. Il concorso ideato da Paolo Teti, rivolto a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni, presenta inoltre una particolare attenzione e sensibilità verso la sfera femminile: esso infatti sostiene l’Associazione Onlus “Arianne Endometriosi” per la lotta contro l’endometriosi che colpisce milioni di donne sin dalla giovane età.



"Una manifestazione che ci onora di celebrare a Bellaria Igea Marina la sua finalissima, un evento fortemente voluto dall'Assessorato al Turismo e possibile grazie alla sinergia con Fondazione Verdeblu. La Finale di Miss Mamma Italiana 2021, che porterà in città anche tanti esponenti del mondo dell'informazione, non potrebbe avere location migliore se non una destinazione family e di qualità come Bellaria Igea Marina" le parole dell’Assessore al Turismo e Vice Sindaco Bruno Galli.‘’Grazie al suo target family ormai riconosciuto a livello nazionale,- aggiunge il Presidente di Fondazione Verdeblu Paolo Borghes i- Bellaria Igea Marina ben si adatta ad ospitare il concorso volto a premiare la mamma tra le mamme. Un concorso che ben si adatta al tema di quest’anno, il Flower Mood, del resto le mamme sono i fiori delle nostre case, dedicare una tre giorni a loro è il giusto omaggio". L’evento organizzato a Bellaria Igea Marina da Fondazione Verdeblu con il patrocinio del Comune sarà condotto da Paolo Teti, Patron del concorso, insieme a Barbara Semeraro e prevedrà la presentazione delle concorrenti e le successive prove: sfilata in passerella con abito elegante, prova di abilità e uscita in mare con il costume ufficiale del concorso, “Sunny Beach”. Di seguito verrà realizzato anche il canonico Calendario di “Miss Mamma italiana 2021” con protagonista la vincitrice assoluta e le undici vincitrici di fascia con suggestivi scatti presso le migliori location di Bellaria Igea Marina.