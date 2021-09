Calcio D, Forlì: ingaggiato il mediano-difensore Enrico Pezzi, ex Rimini

Sport

Forlì

| 15:54 - 08 Settembre 2021

Enrico Pezzi.

Il Forlì rinforza il pacchetto arretrato ingaggiando il riminese Enrico Pezzi. Nato a Rimini nel 1989, vanta 310 presenze tra ex C2, serie C e cadetti. Dopo le due presenze in B con il Rimini nel lontano 2008-2009 e le 32 a Bellaria in C2 l’anno successivo, Pezzi ha vestito le casacche di Lucchese, Triestina Pavia, Pontedera, Benevento, Cittadella, Carpi, Vis Pesaro e infine Pistoiese dove ha ritrovato mister Riolfo che lo ha schierato nell'inedito ruolo di mediano nel Carpi dove ha giocato nel biennio 2018-2020. Il modulo era il 4-3-1-2. Nel Forlì potrebbe giocare mediano davanti alla difesa. Il calendario sarà fatto venerdì.