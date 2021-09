Pennabilli: Orto di Libri torna in versione autunnale

Eventi

Pennabilli

| 14:55 - 08 Settembre 2021

Umberto Piersanti.



Dopo l’ottimo riscontro ottenuto in estate, la rassegna culturale "Un orto di libri" torna in veste autunnale per il secondo anno consecutivo. L’associazione Pro Loco Pennabilli proporrà nuovi appuntamenti che saranno di nuovo affidati all’ideatore e curatore Lorenzo Lunadei. Come sempre tutti gli eventi si terranno all’interno dell’Orto dei frutti dimenticati di Pennabilli e in caso di maltempo sotto la veranda che si affaccia sul meraviglioso giardino ideato dal maestro Tonino Guerra.



Sarà subito un personaggio di caratura internazionale ad inaugurare il nuovo corso di eventi. Sabato 11 settembre alle ore 17:30, infatti, il poeta Umberto Piersanti ha scelto Pennabilli e l’Orto dei frutti dimenticati come tappa fondamentale per la presentazione del suo nuovo libro di poesie dal titolo “Campi d’ostinato amore” edito da La casa di Teseo. Ad accompagnarlo nella presentazione del libro Roberto Rossi.