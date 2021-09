Eventi

Riccione

| 14:52 - 08 Settembre 2021

Foto Daniele Casalboni.



La manifestazione “ Viale Gramsci in fiore” arricchisce il mese di eventi di settembre con una nuova esposizione caratterizzata dai colori caldi dell’autunno, da venerdì 17 a domenica 19 settembre, in orari pomeridiani e serali. La manifestazione del Comitato Marina Centro, patrocinata dal Comune, che coinvolgerà viale Gramsci, da viale Corridoni fino a viale Cesare Battisti, e viale Martinelli fino a via Gorizia, assicura un colpo d’occhio "green" con allestimenti diversi e originali. Sarà un mercatino di fiori e piante con proposte particolari di arredi da giardino, composizioni artistiche di fiori e piante proposti da espositori non solo romagnoli, ma anche provenienti da altre parti d’Italia.