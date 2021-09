Al cinema Tiberio di Rimini il film Estate '85 di Francois Ozon

Eventi

Rimini

| 14:49 - 08 Settembre 2021

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) da giovedì 9 a sabato 11 settembre (proiezioni alle ore 21 e sabato anche alle ore 17, biglietti € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club) è in programma Estate ’85 di François Ozon con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge e Valeria Bruni Tedeschi.



Le storie d’amore qualche volta finiscono male ma il debutto è sempre folgorante. Lo è quello di Alexis e David. Alexis affonda tra i flutti di un’estate (irre)quieta, David lo salva dal naufragio come un dio greco. Alexis ha sedici anni e una passione per i riti funerari, David pochi di più e un dinamismo che non conosce freni. Cresciuto senza slanci in una famiglia proletaria, Alexis è attirato da David, orfano di padre e figlio di una madre divorante e impudica. Tutto li separa, tutto li innamora dentro un dramma annunciato e una stagione stordente: l’ultima stagione, spensierata e innocente, prima dell’inverno e dell’arrivo dell’HIV.