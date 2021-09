Ambiente: a Oltremare di Riccione nati undici barbagianni 

Attualità

Riccione

| 14:29 - 08 Settembre 2021

Undici barbagianni nati al parco Oltremare.

Undici esemplari di barbagianni, in due covate diverse, sono nati al Mulino del Gufo di Oltremare, il parco tematico di Riccione. I genitori dei piccoli sono Moka e Bianco. Moka ha 2 anni e Bianco ben 15 anni. Anche in natura i barbagianni, in luoghi con clima temperato, possono arrivare a deporre anche una seconda covata nella durata di 12 mesi. In media i barbagianni depongono dalle 3 alle 9 uova, in un solo anno e hanno un'aspettativa di vita media molto bassa e faticano a superare i 2 anni, mentre in ambiente controllato riescono a raggiungere anche i 17 anni di vita. A differenza di altre specie di uccelli, i barbagianni iniziano a covare l'uovo appena deposto, e le uova successive vengono deposte a distanza di uno o più giorni. Questo porta le uova a schiudersi in maniera asincrona e tra il primo nascituro e l'ultimo possono esserci molti giorni di differenza. Oggi molti di loro sono già tra i protagonisti del 'Volo dei Rapaci' e il pubblico può conoscerli da vicino. I più piccolini stanno iniziando ora a partecipare alle prove di falconeria e potranno entrare in arena, davanti al pubblico, a fine settembre.