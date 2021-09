Tennis, trofeo 'Envikem': brillano negli ottavi Zhuk, Zanni e Morolli

Sport

Rimini

| 14:14 - 08 Settembre 2021

Cristian Carli.

Vanno in scena i quarti nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem”, che quest’anno si presenta al via con un montepremi innalzato a 4.500 euro. Disco verde negli ottavi per Uladzislau Zhuk, il giovane giocatore bielorusso che si sta allenando al Centro Tecnico Federale di San Marino, per Diego Zanni (Tc Viserba), il lanciatissimo Cristian Carli (Ct Albinea) che ha regolato il giovane sammarinese di Borgo Maggiore Simone De Luigi (Ct Cast), e per il riminese Alberto Morolli (Tc Riccione), in brillanti condizioni di forma, che negli ottavi ha fermato Alessandro Canini (Tc Viserba).

Ottavi: Uladzislau Zhuk (2.5)-Andrea Rondoni (2.5) 6-1, 6-3, Diego Zanni (2.6)-Davide Ferrarolli (2.4) 7-6, 6-3, Cristian Carli (2.4)-Simone De Luigi (3.1) 6-1, 6-1, Alberto Morolli (2.3)-Alessandro Canini (2.5) 7-5, 6-4.

Oggi i quarti, che scontano il forfait del 2.1 Luciano Darderi, ancora impegnato nel Challenger Atp di Siviglia. Questo il programma degli altri tre incontri: dalle 15.30 Manuel Mazza (2.1)-Morolli, dalle 17.30 Leonardo Taddia (2.3)-Diego Zanni, dalle 20.30 Alessandro Pecci (2.3)-Carli.

Il giudice d gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.