Santa Giustina, a breve al via i lavori per la nuova piazza

| 13:11 - 08 Settembre 2021

Santa Giustina (foto di repertorio).



Ieri (martedì 7 settembre) la giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della piazza di Santa Giustina, nell'ambito del programma di interventi "città diffusa". I lavori, compreso il rifacimento dei sottoservizi, a carico di Hera, prenderanno il via la prossima settimana. "Trasformeremo la piazza all'incrocio della via Emilia Vecchia da parcheggio a area di incontro", spiegano da palazzo Garampi. Saranno ampliate le aree pedonali, con piu' verdi, e sarà riorganizzato il parcheggio: "La nuova piazza sarà idealmente suddivisa in due parti: l’area dedicata a parcheggio e la piazza pedonale, separata e protetta delle strade".



Nel dettaglio, il parcheggio delle auto sarà organizzato in parte a “spina di pesce” (lato fabbricati) e in parte in linea (lato Via Emilia); garantirà la sosta a 17 auto. La corsia del parcheggio proseguirà nella parte pedonale e sarà mantenuto l’attuale regolamento della circolazione. Nella parte della piazza, la carreggiata stradale sarà sopraelevata alla stessa quota delle aree pedonali, per garantire in caso di iniziative ed eventi una piazza più ampia, che potrà estendersi fino alla Via Emilia. È inoltre prevista un’ampia fascia verde, in parte alberata, che garantirà una protezione dalla circolazione della Via Emilia. L’intervento sarà completato dalla installazione della nuova illuminazione e della posa di nuovi arredi.