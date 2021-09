Edilizia scolastica, comune di Rimini: "ecco tutti gli interventi, investito oltre un milione"

Attualità

Rimini

| 12:55 - 08 Settembre 2021

Scuola Acquamarina (foto da Google).



Nel presentare il nuovo anno scolastico, l'amministrazione comunale di Rimini ha fatto il punto anche sugli interventi di edilizia scolastica.



Per ciò che concerne la fascia 0-6 anni, nell'ottica di potenziare l'attività educativa all'aperto, sono stati arredati gli spazi esterni delle scuole e installati gazebo, come avvenuto presso il polo Capriolo-Scarabocchio, al Quadrifoglio, al nido di Spadarolo, al Cerchio magico e alla scuola nido Isola Blu. Alla scuola Acquamarina ed al nido Bruco Verde è stato realizzato un percorso esterno dedicato ed è stato rifatto il tappeto dell’intera area esterna delle due scuole. Al nido girotondo e alla scuola Arcobaleno sono stati portati a termine interventi di rifacimento del giardino o dell'erba sintetica.



SCUOLE STATALI PRIMARIE E MEDIE Alla scuola Calcutta è stato rifatto il manto esterno. La casa del custode delle scuole Rodari è stato messo a nuovo, come nuovo spazio polivalente per attività educative, didattiche e sociali. Alle scuole Bertola sono stati completamente ristrutturati i servizi igienici. Altri interventi: rifacimento della copertura (scuola Borgo, e scuola Lagomaggio), miglioramento sismico (Boschetti Alberti e via Pescara), rinnovo della centrale termica (Lucciola, Lambruschini, Girasole), rifacimento delle pavimentazioni (scuola Coccinella), impianto elettrico (DI Duccio) e molti lavori di messa in sicurezza e tinteggiatura. "Nel complesso un impegno straordinario del servizio manutenzioni e di Anthea che ha visto anche il riconoscimento di un contributo del MIUR di 230.000 euro a parziale copertura dell’impegno del Comune di circa un milione e 200.000 euro", spiega l'amministrazione comunale, che chiosa: "Non bisogna poi dimenticare la fitta e capillare attività di manutenzione ordinaria e programmata eseguita a tappeto in tutti gli istituti sia per gli ambienti esterni che interni, ivi compresi arredi e attrezzature (oltre a tutta una serie di interventi minori sulla base delle richieste del personale scolastico), indispensabile per garantire l'inizio dell'attività didattica per la riapertura".