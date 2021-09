Ginnastica Rimini: riprende l'attività con i corsi di ritmica e gli impegni agonistici

Sport

Rimini

| 10:16 - 08 Settembre 2021

Ginnastica Rimini.

Si torna a divertirsi con funi, palle, cerchi, clavette e nastri grazie alla Ginnastica Ritmica Rimini, che dopo una breve pausa estiva è pronta a riprendere a pieno regime la propria attività. Dal 15 settembre la società presieduta da Elena Aumiller farà infatti ripartire i corsi dedicati a bambine dai 5 anni in poi, che nel massimo rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento del Covid potranno approcciare questa spettacolare disciplina con qualificate istruttrici. Per preiscrizioni o per ricevere informazioni sulle lezioni, che si terranno sia nella palestra piscina presso il palasport Flaminio che alla scuola elementare Villaggio 1 Maggio in via Bidente 5, è possibile contattare le responsabili del club tramite telefono contattando il 334.7677872 oltre che attraverso e-mail scrivendo a info@ginnasticarimini.com. L’11 e 12 settembre è peraltro già in calendario anche la prima gara ufficiale della nuova stagione agonistica, con le giovani ginnaste riminesi attese al palazzetto di via delle Olimpiadi a Formigine (MO) dal campionato regionale individuale gold.