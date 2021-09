Volley San Marino, serie B: Titan Services, ai nastri di partenza la nuova stagione

Sport

Stefano Mascetti.

La terza stagione consecutiva in serie B per la Titan Services San Marino è alle porte. Il campionato inizierà il 16 ottobre e il primo impegno sarà casalingo: i titani si sfideranno sotto rete con Osimo. E questa è la prima novità dell’anno. La Titan Services, infatti, non è stata inserita nel solito girone “E”, quello delle emiliano-romagnole ma, con il Bellaria e con la Consolini San Giovanni in Marignano, è stata collocata nel gruppo “G”, con una squadra abruzzese (Volley Alba Adriatica) e otto squadre marchigiane fra le quali Loreto, Macerata e Pesaro.

Cosa cambia lo chiediamo a Stefano Mascetti, confermatissimo allenatore della Titan Services. “Per il nostro obiettivo, che è la salvezza (retrocedono tre squadre), non cambia molto. Probabilmente dovremo affrontare squadre che a un’indubbia tecnica accoppiano anche una mentalità di gioco diversa. Usando una metafora, potremmo dire che in questo girone si giocherà più di sciabola che di fioretto. Le squadre marchigiane non mollano mai e diverse fra queste hanno giocatori importanti. Insomma, sarà un campionato bello tosto”.

Altre novità sono in seno alla squadra. Cambia il reparto dei liberi: Samuele Rizzi è passato al Rubicone e Manuel Broccoli si è preso un anno sabbatico. Nel ruolo giostreranno il capitano Andrea Lazzarini e Davide Bacciocchi, al ritorno in squadra dopo un anno di stop. Il resto del gruppo è pressoché immutato: sulle bande giocheranno Lorenzo Benvenuti, Ian Kiva, Mattia Ricci e il giovane Federico Borghesi, un classe 2006 che sale dalle giovanili. Samuel Frascio e Lorenzo Pancotti partiranno come opposti. I centrali saranno Matteo Bernardi, Matteo Carigi ed Elia Lazzarini. Possibile anche il ritorno dell’esperto Matteo Zonzini. Confermati i palleggiatori Marco Rondelli e Riccardo Cicconi.

Le squadre della serie B, gruppo G: Iseini Volley Alba Adriatica, Novavolley Loreto, Paoloni Macerata, Montesi Volley Pesaro, Bontempi Casa Collemarino, Volley Potentino Macerata, Titan Services San Marino, Us Volley 79 Civitanova Marche, Romagna Banca Bellaria, Consolini San Giovanni in Marignano, La Nef Osimo, Pallavolo Sabini Falconara Marittima.