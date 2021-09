Sport

Rimini

| 17:37 - 07 Settembre 2021

Scott Arlotti in azione.

Il Rimini Calcio rende noto che nel pomeriggio odierno il calciatore Scott Arlotti è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita dal dott. Pierpaolo Canè alla clinica Sol et Salus di Torre Pedrera. I tempi di recupero sono stimati in circa cinque mesi. Al giovane attaccante biancorosso gli auguri di pronta guarigione delal redazione di Altarimini.it