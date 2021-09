Rimini Calcio, il centrocampista Jacopo Semprini (2002) torna in biancorosso

Sport

Rimini

| 16:43 - 07 Settembre 2021

Jacopo Semprini (foto sito Spal).

Torna alla base il centrocampista riminese Jacopo Semprini, classe 2002, prodotto del settore giovanile del Rimini Calcio. Fu ceduto al club estense negli ultimi giorni della presidenza di Giorgio Grassi mentre l'altro talento biancorosso Francesco Angelini qualche mese prima finì al Milan (ora è passato al Perugia). In giornata il giocatore si è incontrato col ds Andrea Maniero e ha trovato l'accordo. Dopo l'esperienza in Primavera eccolo di nuovo in biancorosso. Semprini, che anche nel mirino della Sammaurese, si metterà da mercoledì a disposizione di mister Gaburro.

Si tratta di un giocatore longilineo (1,87), dotato di un ottimo colpo di testa. Una mezzala che sa inserirsi, dotato di buona tecnica (è ambidestro), che sa farsi valere anche nella fase difensiva. A Jacopo un bentornato a casa.