Coronavirus Rimini, 37 nuovi casi di positività, nessun deceduto

| 16:20 - 07 Settembre 2021

Dati Coronavirus martedì 7 settembre 2021.

In provincia di Rimini si registrano 37 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2, 20 dei quali risultano sintomatici. In regione, purtroppo, si registrano due decessi in provincia di Ferrara: una donna di 80 anni e un uomo di 90. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 45 (-4 rispetto a ieri), 410 quelli negli altri reparti Covid (invariato).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri), 5 a Parma (invariato), 3 a Reggio Emilia (invariato), 6 a Modena (-2), 11 a Bologna (invariato), 2 a Imola (invariato), 7 a Ferrara (invariato), 1 a Ravenna (-1), 1 a Cesena (invariato), 7 a Rimini (-1). Nessun ricovero in terapia intensiva a Forlì.

In Emilia – Romagna si registrano 396 in più rispetto a ieri, su un totale di 33.628 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (1,2%).