Elezioni Montescudo-Montecolombo. La lega appoggia Gianmarco Casadei: ‘Più sicurezza, più servizi, più turismo’

Montescudo-Montecolombo

| 15:47 - 07 Settembre 2021

Jacopo Morrone e Elena Raffaelli.

Comunicato a cura del comitato elettorale Lega



“La Lega appoggia convintamente la candidatura di Gianmarco Casadei a sindaco di Montescudo-Montecolombo e sostiene la sua lista dove sono confluite tutte le aree del centrodestra, rappresentate da persone di provata competenza, capaci amministratori e pronti a realizzare un progetto di sviluppo concreto del comune”.

Così in una nota i parlamentari Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e Elena Raffaelli, responsabile della Lega per la provincia di Rimini.

“La Lega, in particolare, ha candidato Caterina Nicodemo, una nota imprenditrice turistica, titolare da anni di una struttura ricettiva. Crediamo, infatti, che la rinascita di Montescudo e dell’intera Valconca possa partire dal rilancio di uno dei borghi più affascinanti e significativi dell’entroterra riminese. Da anni la sezione del Carroccio di Montescudo propone un progetto a tre punte: più sicurezza, più servizi, più turismo. Crediamo sia venuto il momento di realizzarlo insieme”.