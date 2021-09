Calcio D, il Rimini nel girone D con toscane, emiliano romagnole e tre lombarde. Il Cattolica nel C

Sport

Rimini

| 15:34 - 07 Settembre 2021

Le squadre romagnole sono state inserite nel girone D ma manca clamorosamente il Cattolica inserito nel C con le venete prendendo di fatto il posto della Manzanese (ha rinunciato): una decisione che ha spiazzato il club gialloroso costretto a lunghe trasferte e probabilmente a incassi inferiori venendo a meno molti derby. E' l'epilogo al termine di una giornata contrassegnata da continui rinvii nella pubblicazione segno di profonda indecisione. Ecco il girone di serie D in cui è stato inserito il Rimini Calcio. Ne fanno parte anche due squadre romagnole come la ambiziosa matricola di Milano Alcione (tesserato bomber Manuzzi ex Sammaurese), Fanfulla (Lodi) e Tritium (Bergamo). A seguire il girone C.

LE SQUADRE

Aglianese, Alcione, Athletic Carpi, Bagnolese, Borgo San Donnino, Correggese, Fanfulla, Forlì, Ghivizzano Borgo, Lentigione, Mezzolara, Prato, Progresso, Ravenna, Real Forte Querceta, Rimini, Sammaurese Seravezza Pozzi, Tritium.

GIRONE C

Adriese, Ambrosiana, Arzignano, Caldiero Terme, Campodarsego, Cartigliano, Cattolica, Cjarlins Muzane, Delta Porto Tolle, Dolomiti Bellunesi, Este, Levico Terme, Luparense, Mestre, Montebelluna, San Martino Speme, Spinea, Clodiense.

COPPA ITALIA Il Rimini salta il turno preliminare di domenica 12 settembre, in calendario Progresso-Cattolica. La vincente affronterà al Romeo Neri il Rimini mercoledì 22 alle ore 15.