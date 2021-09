Oro, argenti e bronzi per i nuotatori Master della Polisportiva Riccione ai Campionati Italiani di Piombino

Sport

| 14:31 - 07 Settembre 2021

Giulia Brenda e Alessio Spelonchi della Polisportiva Riccione.

Giulia Brenda e Alessio Spelonchi grandi protagonisti a Piombino. I due atleti della sezione Nuoto Master della Polisportiva Riccione hanno portato a casa grandi risultati dai Campionati Italiani Master di nuoto in Acque libere andati in scena nello scorso week-end sulle rive del Tirreno. A Piombino, dove un mese e mezzo fa si erano disputati anche gli Assoluti sempre in acque libere, i nuotatori riccionesi hanno conquistato una medaglia d’oro, una di argento e una di bronzo, andando molto vicini al bis di successi. Nella gara sulla distanza dei 3 km e con condizioni del mare quasi perfette, Giulia Brenda si è laureata campionessa d’Italia nella categoria M25 ponendo rimedio nel migliore dei modi a una partenza difficoltosa e finendo per confezionare una gara di grande livello che l’ha portata addirittura al 2° posto assoluto per una manciata di secondi. Nella stessa competizione, Alessio Spelonchi è giunto al 3° posto sia nella categoria M30 che in assoluto, rendendosi protagonista di una grande rimonta. Ma lo stesso Spelonchi si è rifatto nella gara del Miglio Marino (1850 metri) conquistando il 2° posto di categoria e 2° assoluto, lottando fino all’arrivo per il titolo. Prestazioni di assoluto spessore quelle del duo riccionese, tanto che gareggiando con due soli atleti, la sezione Nuoto Master della PolCom è arrivata al 22° posto nella classifica a squadre.