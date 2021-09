Ferretti: ricavi 457 mln primo semestre, 'momento magico

Attualità

Cattolica

07 Settembre 2021

Un modello del gruppo Ferretti.

Nel primo semestre dell'anno i ricavi del Gruppo Ferretti sono pari a 457 milioni circa il 75% dell'intero fatturato 2020. Il margine operativo lordo è di 53 milioni, quasi quadruplicato rispetto al stesso periodo dell'anno scorso. Il portafoglio ordini nel primo semestre è di 817 milioni, mentre in tutto il 2020 era stato 683. Sono i numeri presentati a Cannes, durante una conferenza stampa nell'ambito dello Yachting Festival, dall'amministratore delegato Alberto Galassi, che ha parlato di "un momento magico" per il gruppo, "che sta crescendo a doppia cifra". Galassi ha ricordato l'investimento di 200 milioni di euro nell'ultimo triennio in capacità industriale e sviluppo del prodotto, che ha portato al rinnovo di tutti i brand con il lancio 23 nuovi modelli in tre anni, 2018-2020. Cinque le anteprime mondiali, presentate a Cannes: Riva 68 Diable, Riva 76 Perseo Super, Wally WHY 200, Ferretti Yachts 1000, Pershing 6X.