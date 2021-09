C’è grande attesa a Rimini per l’Italian Bike Festival

Eventi

Rimini

| 12:55 - 07 Settembre 2021

Mountain biking.

Dal 10 al 12 settembre la città di Rimini ospiterà l’Italian Bike Festival. L’evento si svolgerà presso il Parco Fellini ed attirerà in Riviera tantissimi appassionati delle due ruote.



Rimini sarà la capitale italiana del ciclismo nel long weekend che va dal 10 al 12 settembre 2021 grazie all’Italian Bike Festival. Saranno tantissimi gli appassionati delle due ruote che durante i tre giorni del festival raggiungeranno la città romagnola arrivando da ogni parte d’Italia. L’evento è il punto di riferimento per il mercato della bici, e gli organizzatori hanno inserito all’interno del programma tantissimi ingredienti per dare vita ad un festival della bici a 360°. L’appuntamento è al Parco Fellini di Rimini e l’ingresso al festival sarà gratuito.



Cosa aspettarsi all’Italian Bike Festival



Durante i tre giorni del festival i visitatori potranno andare alla scoperta di un mezzo con un fascino unico, la bicicletta, che per alcuni è una passione e per altri un vero e proprio stile di vita.



Il programma dell’Italian Bike Festival di Rimini è un mix di anteprime, meetup, test, show & performance, ma non mancheranno anche le esperienze dirette e le occasioni di intrattenimento.

All’interno del Parco Fellini verrà allestito un vero e proprio villaggio dedicato al mondo delle due ruote che si estenderà per oltre 45.000 mq. Anche quest’anno verrà dato ampio spazio al settore del cicloturismo e alla vacanza attiva grazie al Bike Tourism Village, nei cui stand saranno presenti i rappresentanti delle località turistiche che hanno puntato moltissimo sulla mobilità sostenibile.



Orari ed informazioni per l’ingresso



Venerdì 10 settembre dalle ore 10 fino alle 12 ci sarà una preapertura dedicata a media e a tutti gli operatori del settore, ed a seguire l’ingresso sarà aperto a tutti con i seguenti orari: Venerdì 10 settembre: 12:00 – 19:00. Sabato 11 settembre: 10:00 – 19:00. Domenica 12 settembre: 10:00 – 18:00. Tutti i visitatori per poter accedere al Parco Fellini dovranno presentare all’ingresso il Green Pass unitamente alla prenotazione del biglietto (che come detto è gratuito).



La crescita del mercato di bike ed e-bike



Negli ultimi 12 mesi abbiamo assistito ad un vero e proprio “boom” del mercato delle due ruote. La crescita maggiore è legata al mondo delle biciclette elettriche, meglio conosciute come e-bike, con le top di gamma che hanno raggiunto livelli tecnologici estremi, con i prezzi che sono ovviamente lievitati (in alcuni casi ci vorrebbe una bella vincita per acquistarne una di qualità come quella Mercedez-Benz ( in tal caso ecco una guida pratica sui i sistemi da giocare con gli amici visto il costo).



In Italia, come nel resto d’Europa, il mercato di bike ed e-bike ha fatto registrare un’impennata notevole anche grazie agli investimenti di comuni, province e regioni sulla realizzazione di nuove piste ciclabili e sulla volontà di accelerare i tempi della transizione verso la Green Economy.