Un nuovo scuolabus nel comune di Pennabilli, acquistato con contributi a fondo perduto

Attualità

Pennabilli

| 10:45 - 07 Settembre 2021

Il nuovo scuolabus.

L’Amministrazione Comunale di Pennabilli ha ottenuto dal Ministero dell’Interno nuovi contributi a fondo perduto con i quali era possibile l’acquisto di uno scuolabus. Afferma il Sindaco Mauro Giannini: “Abbiamo colto questa opportunità di acquistare un nuovo scuolabus molto capiente per agevolare il distanziamento previsto dalle norme anti-covid durante i trasporti scolastici. Questo scuolabus sarà dato in utilizzo alla ditta appaltatrice del servizio; ciò porterà al Comune congrue economie sui costi di gestione, che in futuro potrebbero essere riversate per agevolare alcuni servizi scolastici. Anche questa operazione non ha portato alcun indebitamento per il Comune".