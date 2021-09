Santarcangelo, laboratori conclusivi di "Sprigionati" dedicati alle ex carceri

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:04 - 07 Settembre 2021

Ex Carceri Santarcangelo.

Giovedì 9 e lunedì 13 settembre proseguono le attività del percorso partecipato “Sprigionati! Le ex carceri che vorresti”, con due laboratori per bambini e ragazzi dedicati all’elaborazione di un manifesto condiviso per le ex carceri del futuro. Fino all’11 ottobre è inoltre possibile visitare la mostra “Racconti Sprigionati”, mentre sabato 25 settembre si terrà l’ultima “Passeggiata chiacchierata” dedicata ai percorsi della Resistenza santarcangiolese.



Dopo quelli del luglio scorso, i laboratori “Libertà è partecipazione. Ripensare le ex carceri di Santarcangelo” si concludono con due appuntamenti dedicati a bambini e ragazzi in programma giovedì 9 e lunedì 13 settembre, rispettivamente alle ore 16,30 e 17,45.



Nel corso del primo appuntamento, i bambini e i ragazzi di Santarcangelo dai 6 ai 12 anni e i loro genitori e familiari parteciperanno a una breve visita virtuale alla scoperta della storia delle ex carceri. Seguirà poi il laboratorio nel quale i bambini potranno disegnare le ex carceri del futuro, mentre genitori e adulti immagineremo se e come le ex carceri possano diventare un luogo in cui avvicinare i bambini all’arte, al disegno e a forme di espressione artistica.



Quello di lunedì 13 settembre sarà invece un vero e proprio laboratorio di scrittura del manifesto per le ex carceri: il testo è stato scritto in forma condivisa attraverso una serie di incontri a cui hanno partecipato artisti, attori, curatori e musicisti, ragazzi del territorio, associazioni locali, insegnanti ed educatori e abitanti del borgo. Nel corso del laboratorio i partecipanti potranno dunque contribuire e integrare la visione emersa sinora per il recupero di questo spazio da restituire alla comunità.

Per iscriversi ai laboratori occorre compilare il form pubblicato qui.



Nel frattempo, volgono alla conclusione anche le “Passeggiate chiacchierate”: l’ultima in programma è dedicata ai percorsi e ai luoghi della Resistenza santarcangiolese e si terrà alle ore 10 di sabato 25 settembre. La partecipazione alle passeggiate è gratuita ma è consigliata la prenotazione . Resta invece visitabile fino all’11 ottobre la mostra “Racconti Sprigionati”, realizzata proprio a partire dalle testimonianze dei santarcangiolesi e installata sotto al porticato della Pro Loco (via Battisti, 5). Sul canale Youtube del Comune di Santarcangelo sono infine pubblicati i podcast di storie, aneddoti e memorie dei santarcangiolesi sulle ex carceri.