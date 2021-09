Cinque artisti locali in mostra al Palazzo del Turismo di Riccione con "Pittorika"

Eventi

Riccione

| 09:57 - 07 Settembre 2021

Palazzo del Turismo Riccione.

Dal 9 al 12 settembre il Palazzo del Turismo ospita la mostra collettiva Pittorika. I colori dell'anima con la partecipazione di cinque artisti del territorio: Marco Ambrosi, Liliana Ciotti, Giuliana Graldi, Rosetta Plastina, Donatella Speranza.

Oltre ad aver partecipato a numerose mostre, alcuni dei pittori presenti in mostra, hanno esposto anche in occasione delle recente collettiva "L'estate dell'arte in Villa Franceschi. L'amor che move il sole e l'altre stelle. Omaggio a Dante".

L'esposizione si compone di 30 dipinti a olio, tra cui emergono paesaggi urbani e ritratti, luoghi e soggetti che hanno ispirato gli artisti ad esprimere sé stessi, con un linguaggio che evoca sensazioni e suggestioni di volta in volta diverse, contestualizzate nel vissuto di chi le osserva e percepisce un messaggio personale.

La mostra è allestita al primo piano del Palazzo del Turismo e resta aperta al pubblico da giovedì 9 a domenica 12 settembre, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30.

L'ingresso è libero con Green Pass.