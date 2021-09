Genitori di Pennabilli lanciano una raccolta fondi per garantire l'accesso al nido di Ponte Messa

Attualità

Pennabilli

| 09:43 - 07 Settembre 2021

Parte da Pennabilli una campagna di raccolta fondi su GoFundMe per assicurare a tutti l'accesso all'asilo nido di Ponte Messa. A farsene promotori i genitori dei piccoli alunni.

"Noi genitori stiamo raccogliendo dei fondi che verranno destinati al Comune di Pennabilli" si legge nella nota stampa "con lo scopo di mantenere il servizio attivo, garantendo la sua fruibilità a tutti i bambini attualmente iscritti con una retta accessibile e alla portata di tutte le famiglie".

"Per includere tutti quelli attualmente iscritti - scrivono - verrebbero applicate delle rette improponibili. Il nostro intento - aggiungono - è quello di mantenere attiva questa opportunità anche per chi ne avrà necessità nei prossimi anni".

"Se non fosse possibile il raggiungimento dell'obiettivo - precisano - il totale accumulato verrà devoluto in beneficenza a 'Associazione Genitori Istituto Comprensivo Statale di Pennabilli', che opera a favore degli istituti d'istruzione presenti nel territorio".

La raccolta, vicina ai mille euro, si trova a questo link